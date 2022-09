Cote d'Ivoire: Soutien aux Pme- La 6e édition de 'la Finance s'engage' lancée

La 6e édition de “La Finance S’engage” aura lieu le 17 novembre 2022 à la Maison de l’entreprise à Abidjan-Plateau. L’annonce a été faite vendredi 16 septembre 2022, par Patrick Assi, président de la Commission financement et développement des Petites et moyennes entreprises (Pme) de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci)qui n’est autre que le patronat ivoirien. Selon des sources proches des organisateurs, le thème retenu cette année est :« Accroitre l’attractivité des Pme pour renforcer le financement » Ce jour- là, M. Assi a invité les institutions financières, les Pme et les acteurs de la finance à se mobiliser autour de l’évènement.

Au programme de cette journée, la matinée scientifique, des ateliers dédiés aux Pme et les Awards du financement pour récompenser les meilleurs acteurs de la chaîne de financement. Il sera question dans le même élan de décerner des prix aux meilleures institutions publiques œuvrant dans un cadre dynamique d’appui aux Pme.

La vice-présidente de la Commission développement des Pme et Financement de la Cgeci, Mme Marthe Ehui, a salué l’engagement des institutions financière et la Société Financière Internationale (Sfi) pour leur appui à ces assises.

Le directeur Afrique de l’Ouest de Espartners, Teddy Roux, a appelé à l’engagement de tous les partenaires financiers et techniques nationaux et internationaux, des acteurs de l’écosystème financier et entrepreneurial, pour améliorer l’accès au financement des Pme précisant que le besoin de financement des Pme est estimé à plus de 3.000 milliards Fcfa.

Pour l’édition 2022, ce sont 200 institutions financières, 200 PME et 200 participants qui sont attendus à cette journée.

Rappelons qu’en 2021, cette édition a permis de mobiliser 1.295 milliards Fcfa pour le financement des Pme, formés 600 Pme dans le programme d’éducation financière, échanger avec 1.200 acteurs des Pme à l’intérieur du pays dans le cadre des ateliers régionaux et toucher 2.500 acteurs à Abidjan dans les ateliers thématiques.

L’édition 2022, à l’instar des années précédentes est co-organisée par le patronat ivoirien et le Cabinet international Entrepreneurial solutions partners (Esp) qui porte l’architecture de la Finance S’engage.