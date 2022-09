Afrique de l'Ouest: Amadou Ba, nouveau Premier ministre sénégalais - Fauteuil de dauphin ou ailes d'Icare ?

analyse

Amadou Ba au pied du mur ou sur le gril ? Un dauphin en pole position ou un ambitieux dont Macky Sall veut brûler les ailes ?

La nomination de ce grand commis de l'Etat au poste de Premier ministre, chaque observateur de la scène politique sénégalaise y va de son analyse.

De fait, le nouveau Premier ministre sénégalais, à la tête d'une équipe de 38 ministres depuis samedi dernier, à la fois apparatchik de l'administration publique sénégalaise et du régime Macky Sall, est bien connu du sérail national et même au-delà. Qu'il ait été promu Primus inter pares maintenant n'est en réalité qu'une demi-surprise, non seulement parce que son nom était murmuré depuis au moins une semaine comme l'un de ceux qui ont le profil de l'emploi, mais aussi parce que depuis les élections locales de janvier 2022, on avait noté son retour dans les bonnes grâces du président Macky Sall.

En effet, Amadou Ba a été ministre de l'Economie et des Finances (2013-2019) puis ministre des Affaires étrangères (2019- 2020) avant d'être écarté du gouvernement pour des bisbilles supposées avec le locataire du Palais de la République. Cette mise à l'écart avait été interprétée à l'époque comme une disgrâce, voire une mise à mort politique liée à des soupçons d'ambitions présidentielles pour cet économiste inspecteur des impôts et des domaines de profession. C'est pourquoi ce retour d'Amadou Ba au premier plan est comme l'achèvement d'une résurrection politique de ce dernier dans un contexte politique et économique difficile pour Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakar.

En effet, sa large majorité au Parlement a été drastiquement rognée, passant de 125 députés à 82 et elle ne doit sa majorité absolue actuelle de 83 députés sur 165 qu'au ralliement d'un élu de l'opposition. Néanmoins, cette opposition amenée par le truculent Ousmane Sonko de la coalition Yewwi askan wi, qui affiche ses ambitions présidentielles pour 2024, reste forte, à la fois au Parlement et sur le terrain dans bien des régions du Sénégal.

Elle ne manque pas de grain à moudre, cette opposition sénégalaise avec la situation économique post COVID-19 bien difficile, exacerbée par l'inflation induite de la guerre en Ukraine. Quand s'y ajoute la tentation d'un 3e mandat que l'on prête au président actuel, les sujets de mécontentement des Sénégalais ne manquent pas. Avec une opposition pugnace et ragaillardie au sortir des dernières législatives, Amadou Ba, le nouveau Premier ministre, et ses 38 mousquetaires de ministres, s'ils ne sont pas sur le gril ou au pied du mur, cela y ressemble beaucoup.

Le secrétaire général de la présidence sénégalaise ne croit pas si bien dire en qualifiant la nouvelle équipe de " gouvernement de combat et de défis ", car du coût de la vie au chômage des jeunes en passant par la réforme du système de santé et la crise du loyer, les priorités ne manquent pas.

Le nouveau Premier ministre a beau être un homme compétent, engagé, dévoué, pragmatique et efficace, selon le secrétaire général de la présidence sénégalaise, il aura fort à faire devant tant de défis, les uns plus urgents que les autres. Sans compter que l'opposition ne lui déroulera pas le tapis rouge jusqu'à la présidentielle de 2024. Pour sûr Ousmane Sonko et ses partisans se préparent à chauffer à blanc la rue sénégalaise soit pour étouffer la tentation d'un 3e mandat chez Macky Sall soit pour empêcher le nouveau Premier ministre, son dauphin putatif de réussir. L'un dans l'autre, Amadou Ba n'est pas parti pour une sinécure à la tête du gouvernement. S'il réussit, il se donnera des ailes vers le palais de la république, s'il échoue, il se les brûle comme Icare. Alors Amadou Ba à la primature, fauteuil pour dauphin ou ailes d'Icare ?