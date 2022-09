Gabon: La Journée internationale de la démocratie célébrée au féminin par l'ONG Malachie

L'Ong Malachie a célébré avec la communauté internationale, la "Journée internationale de la démocratie". Cette journée a été marquée par le lancement du challenge "Démocratie au féminin",en présence des représentants de l'Ambassade des États-Unis, de l'Unoca, de l'Union Africaine, de l'organisation Internationale de la Francophonie (OIF), du REDHAC et bien d'autres.

Elles ont tenu à être présentes pour manifester leur interêt à la Journée internationale de la démocratie. Elles ont échangé et débattu sur le thème : "Femmes, voulez-vous gagner aux élections".Il faut souligner que la thématique choisie a vu la participation massive des femmes engagées en politique, celles de la majorité et de l'opposition gabonaises. Il y avait également ces femmes curieuses et désireuses de s'engager dans cet univers politique.

Faisant sienne cette pensée de Mlambo-Ngcuka, ancienne ministre et vice-présidente en Afrique du Sud, Pépécy Ongoulinguédé soutient que : "Plus les femmes sont nombreuses en politique, plus les décisions deviennent inclusives et l'image que les gens se font d'un dirigeant peut changer". Elle reste d'autant persuadée que "la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030".

La Présidente de l'Ong Malachie a rappelé qu' en 2010, le Gabon s'est doté d'une Stratégie Nationale d'Égalité et d'Équité de Genre (SNEEG). Cette stratégie d'autonomisation est conforme aux orientations nationales en matière d'autonomisation de la femme contenues dans la Constitution du Gabon. Elle est bâtie, souligne-t-elle, sur des valeurs fondamentales qui sont : l'égalité, l'équité, la justice, la solidarité, la confiance, la tolérance, le respect et l'amour du prochain.

Poursuivant ses propos, Pépécy Ongoulinguedé fait remarquer que l'arène politique mondiale demeure, largement régie par les hommes. Le Gabon n'est pas en reste. Les hommes continuent d'occuper majoritairement les postes clés à tous les niveaux dans les sphères décisionnelles et dans la politique. Malgré le travail de sensibilisation et de plaidoyer réalisé à tous les niveaux et dans tous les domaines, la première décennie du 21ème siècle s'achève sur le triste constat que les femmes restent minoritaires en politique et dans les secteurs clés du développement économique et social.

La Présidente de l'Ong Malachie reconnait que la situation connait une révolution progressive et dynamique. Le Gabon, à l'instar des Nations-Unies et de l'Union Africaine a décrété la période 2015-2025 Décennie de la Femme gabonaise afin de booster leur pleine participation tant dans les sphères décisionnelles que d'exécution et de contrôle des activités.

Les nombreuses femmes qui ont répondu à l'invitation ont pour la plupart, trouvé leur compte. "Nous avons assisté à une rencontre organisée par l'ONG Malachie à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la démocratie. Cet événement a été l'occasion aux différentes femmes leaders ou membres de partis politiques et des organisations de la société civile d' échanger sur leurs parcours, leurs difficultés et leurs espoirs en matière de participation de femmes dans les sphères décisionnelles".

A dix mois seulement des échéances électorales au Gabon, les femmes voulaient elles aussi, faire valoir leurs atouts dans l'arène politique. Elles sont massivement attendues aux législatives, sénatoriales, municipales et qui sait, la présidentielle bien entendue. comme quoi, "en politique, si vous voulez des discours, demandez un homme ; si vous voulez des actes, demandez une femme" martelait Margaret Thatcher.