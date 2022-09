Congo-Kinshasa: Bandundu - Célébration d'une messe de réconciliation entre les peuples Teke et Yaka

L'évêque du diocèse de Kenge, Mgr Jean-Pierre Kwambamba, a célébré samedi 17 septembre à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, une messe de réconciliation entre ethnies Teke et Yaka.

Ces deux peuples sont en conflit depuis plusieurs mois dans le territoire de Kwamouth, province du Mai-Ndombe.

De nombreuses personnalités du Kwilu, dont le gouverneur Willy Itshundala, ont aussi pris part à cette messe dite à la paroisse catholique Saint-Hippolyte de Bandundu.

Pour Mgr Jean-Pierre Kwambamba, cette célébration vise la paix et la réconciliation entre les peuples Teke et Yaka:

" Nous avons prié pour la paix et la justice au Congo et spécialement pour notre territoire de Kwamouth. C'est une situation qui nous préoccupe. Nous ne pouvons qu'inviter nos frères à se réconcilier. J'ai voulu inviter tout le monde à se convertir, à se laisser éclairer par la parole de Dieu. Cette parole qui nous invite à la paix, à la réconciliation et à vivre en frères et sœurs. Et de cesser de se combattre, d'incendier des maisons, de bruler des biens de valeurs d'autrui, et sur pas de se tuer ".

L'évêque de Kenge a également invité les autorités du pays à " prendre leurs responsabilités en mains pour mettre fin à ce conflit ".

Au cours de ce culte, plusieurs biens ont été collectés en faveur des déplacés de Kwamouth en refuge à Bandundu-ville.