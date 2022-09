Cote d'Ivoire: Dicko Herbert (SD Zouhan-hounien-Bin-Houyé) - " Nous ferons de l'implantation du RHDP notre priorité "

interview

Au nombre des nouveaux secrétaires départementaux du RHDP dans le département politique Bin-Houye-Goulaleu, Dicko Herbert a beaucoup d'ambitions pour l'animation du parti dans sa circonscription électorale. Dans cet entretien, il donne ses priorités et ses attentes.

Vous êtes secrétaire départemental du RHDP depuis le 23 juillet dernier, quels sont les sentiments qui vous animent après votre élection ?

Je rends gloire à Dieu qui a permis que tout se passe bien dans notre département politique. Ailleurs, il y a eu des heurts, des palabres. Je voudrais adresser mes sincères remerciements aux militants de notre circonscription électorale pour leur adhésion massive à cette nouvelle structuration. Mes chaleureux remerciements aux militants de Bin-Houyé Goulaleu. Qui nous ont fait confiance à la liste Cohésion et Solidarité. Ils ont fait preuve d'un militantisme de qualité. Vous savez que les élections se sont déroulées à Zouhan-hounien.

Certains militants ont parcouru des kilomètres pour venir voter et retourner chez eux à leurs propres frais, pour démontrer à la direction que le choix était celui de la base. Je voudrais en profiter pour saluer les cadres de Bin-Houyé avec à leur tête la secrétaire d'Etat Mahi Clarisse qui ont plébiscité notre liste. Nous sommes donc heureux et très fiers d'avoir été porté à la tête du département politique de Bin-Houyé Goulaleu. Nous sommes des hommes de terrain et nous croyons que ce sont nos efforts qui ont été récompensés.

Maintenant que vous êtes élu quelles seront vos priorités ?

Notre priorité aujourd'hui, c'est l'implantation véritable de notre parti dans le département politique. Vous n'ignorez pas que Zouhan-hounien est le village d'un ancien du parti. Bien qu'il ait décidé de partir pour des raisons qui lui sont propres, il a laissé dans l'esprit des parents que le Président Alassane Ouattara n'est pas reconnaissant et qu'il bloque le développement dans le département en général de la région. Mais nous allons parcourir tous les villages et hameaux pour démonter cette machination et rétablir la vérité et cela, avec les preuves de tout ce que le chef de l'Etat a fait pour la région et pour le département. Je veux dire les routes, les écoles, les centres de santé, l'électrification et les constructions de plusieurs édifices.

Notre zone n'est pas le fief d'un parti. Mais le fief d'une certaine catégorie de politiciens qui ne pensent qu'à eux seuls et non au développement et non à leur parent. Nous allons donc miser sur la proximité et faire en sorte que les parents comprennent véritablement où est l'intérêt et où ils doivent être. A cela, nous allons accentuer nos liens avec les militants et leur témoigner notre affection. Nous allons les galvaniser à chaque fois pour qu'ils ne se sentent plus orphelins. Les militants à la base seront au cœur de notre action.

Qu'attendez-vous de votre base ?

Nous disons à la base que cette élection est la sienne. C'est ensemble que nous allons réussir la mission à nous confiée. Les élections sont terminées ; nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour bâtir un RHDP nouveau, fort et conquérant. Nous sommes ouverts à tout le monde. Le RHDP appartient à tout le monde et est ouvert à tous. Nous avons un gros challenge devant nous : les élections locales. C'est ensemble dans l'union et la discipline que le RHDP va tout rafler. Nous devons nous tenir prêts et être debout pour réussir tous les défis qui se présenteront à nous.

Le chef de l'Etat et le président du directoire ont confié la destinée du parti à la base. Il nous appartient de leur démontrer qu'ils n'ont pas eu tort. C'est l'occasion pour nous de saluer leur vison éclairée et leur volonté d'offrir l'animation du parti à la base. Ce que nous avons toujours espéré. Nous disons donc aux militants de se mettre en ordre de bataille pour aller prêcher le message du RHDP partout où il y a une âme dans notre circonscription électorale. Nous devons être plus que des soldats et faire de l'entente et de la cohésion entre nous notre boussole.