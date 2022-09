Gabon: Sahaja yoga, Gabon - L'expérience de la réalisation du soi

Pour permettre au plus grand nombre de gabonais d'intégrer ou de pratiquer le Sahara yoga, qui est une école spirituelle implantée dans les cinq continents du monde, Grégoire Bekale Be Nguema, Coordonnateur Sahaja Yoga au Gabon a organisé ce 17 septembre 2022, une conférence débat dans un hôtel de la commune d'Akanda. L'objectif est de proposer la réalisation de soi à toutes les personnes qui en font la demande, quel que soit le sexe, quel que soit leurs religions et leurs races, pour le bien être de soi et de tous.

Le monde connait une véritable révolution en matière de spiritualité. Il donne enfin le pouvoir à l'être humain de franchir cette étape spirituelle qui est la raison même d'être présent sur terre. La Sahaja Yoga ou encore, l'union spontanée avec le divin établit un nouveau paradigme en inversant le processus décrit précédemment, c'est à dire, donner d'abord la réalisation du soi au chercheur par l'éveil de l'énergie divine maternelle qui sommeille dans le sacrum de tout être humain, afin d'accélérer sa transformation intérieure .

Dans le souci de valoriser et de fédérer le plus grand nombre de Gabonais à intégrer cette école spirituelle, le Coordonnateur Sahja Yoga Gabon s'est entretenu ce samedi 17 septembre avec une franche de la population venue des quatre coins du grand Libreville, sans distinction de sexe ou de religion.

Il était question pour Grégoire Bekale Nguema d'édifier l'auditoire venu nombreux sur l'expérience de la réalisation du soi. Pour ce conférencier, la réalisation de soi conduit à rendre réel le divin qui est en nous en temps normal. Chez l'être humain, il est en état léthargie, c'est à dire, qu'il est endormi.

Le Sahja Yoga propose trois étapes à traverser ou à franchir pour atteindre le soi-même. La première chose, c'est d'avoir le pure désir, la deuxième chose, il ne faut pas se culpabiliser de ce que vous aviez eu à faire par le passé, il faut plutôt faire face à vous-même et de prendre la résolution de plus refaire, la troisième chose, c'est de pardonner à vous-même pour les mauvaises choses que vous aviez commis et pardonner aux autres, (il n'y a rien de surnaturelle et d'extraordinaire) va-t-il insister.

La réalisation de soi n'est plus réservée à une élite spirituelle. Avant, le Sahaja yoga, elle était réservée à une élite spirituel. Le Sahja Yoga vient éclairer le monde en général et le Gabon en particulier, pour que les Gabonais puissent s'approprier cet instrument spirituel pour véritablement atteindre le Divin.