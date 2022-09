Soudan: Mécanisme conjoint - Les maladies du tribalisme doivent être traitées

Khartoum — Le membre du mécanisme conjoint pour la solution de la dispute tribale entre les Hamar et les Messairiya, Dr Awad Jabr Al-Dar, a dit devant le forum de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Samedi, que les composantes de l'État de l'Ouest Kordofan sont originaires d'une famille, en se soutenant les uns les autres, comme ils sont musulmans et se tiennent au côté de l'appelle de l'Islam pour l'amour et la paix, indiquant qu'il ya des maladies tribales apparues récemment.

Il a dit que le conflit tribal avait été résolu récemment par les réunions de réconciliation à travers les administrations indigènes.

Jabr Al-Dar a indiqué que la zone des tribus des Hamar et des Messairiya est historiquement considérée comme un mini-Soudan, où les relations se sont développées entre ses composants, et a été vu des intermariages et des liens de parenté entre eux. Aussi, ayez pitié des âmes des martyrs des deux tribus.

Il a regretté les événements qui se sont produits et a espéré qu'il y aura une solution radicale à ceux-ci.

Il a appelé les citoyens des deux tribus à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan à coexister pacifiquement et à renoncer à la guerre, espérant que cela ne se reproduira plus.

L'Ingénieur Hamdoun Sbandiya, a affirmé que le mécanisme est chargé de régler la dispute et de préparer pour une conférence sur la paix finale, ainsi que de prévenir les problèmes et les appels au combat.

Le membre du mécanisme conjoint, Al-Bakhit Al-Naeem, a appelé l'État à assumer sa responsabilité d'arrêter le combat, de résoudre la crise et de rechercher les causes qui ont conduit à la dispute entre les deux tribus.