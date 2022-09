Soudan: Abu-Hajja - Al-Burhan est chargé de sécurité du pays,de son peuple et de période de transition

Khartoum — Le Conseiller du Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général des Forces Armées, General de Brigade Al-Taher Abu-Hajja, a dit dans une déclaration à la presse Samedi que le Commandant Général des Forces Armées et Président du Conseil de Souveraineté, Lieutenant-Général Abdul-Fattah Al-Burhan, est chargé de la sûreté et de la stabilité du Soudan, de son peuple et de sa terre, de sa sécurité et de sa période de transition, indiquant que cette responsabilité ne sera remise qu'à celui que le peuple Soudanais choisira.

Il a indiqué qu'il n'y a pas de place pour gouverner la période de transition par la saisie et la tromperie politique, soulignant que les Forces Armées sont responsables, conformément à leur loi et à la constitution du pays, de protéger la sécurité et la stabilité de ce pays.

Le General de Brigade Abu-Hajja a affirmé que les Forces Armées s'engagent à sortir l'institution militaire du travail politique, comme le Commandant Général l'a mentionné depuis le 4 Juillet, et que les Forces Armées s'engagent également à faire le gouvernement pour le reste de la période de transition un gouvernement de compétences nationales indépendantes et non-partisanes qui ne sera soumis à aucun quota, ajoutant que ce gouvernement devrait venir par consensus entre toutes les forces politiques.

"Nous ne remettrons le pouvoir qu'à un gouvernement accepté par l'ensemble du peuple Soudanais, ou à un gouvernement élu", a-t-il précisé.