Congo-Kinshasa: EPST - Les inspecteurs du Mai-Ndombe 1 appelés à remplir leur mission de contrôle

L'Inspecteur principal provincial (IPP) au Mai-Ndombe I, Zephirin Kalutoso a appelé, il y a quelques jours, les inspecteurs de son entité à remplir leur mission, consistant au contrôle, à la formation et l'évaluation des enseignants.

Il a lancé cet appel à Inongo, lors de l'évaluation des activités annuelles exercice 2021-2022 :

" L'inspecteur a trois missions : le contrôle, la formation et l'évaluation. Et, nous savons très bien que ces missions ont plusieurs activités dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de 2016 à 2025 en respectant l'ODD 4 qui prévoit que ces activités peuvent aller jusqu'à 2030 ".

Zéphirin Kalutoso a dit avoir lancé cet appel pour que l'enseignement puisse aller de l'avant dans cette province éducationnelle.

Il a également invité les inspecteurs de son entité à lutter contre toute forme d'antivaleurs afin de rendre un service de qualité et pour que l'éducation aille de l'avant.

" Et vous savez aussi que pour consolider et pour pérenniser la gratuité, nous avons intérêt de pouvoir renforcer les capacités des inspecteurs pour qu'ils soient performants sur le terrain. Nous voulons que nous puissions suivre tous les acteurs pour que la consolidation de la gratuité que nous avons obtenue soit pérennisée à travers les actions de créativité et d'originalité ", a poursuivi l'IPP au Mai-Ndombe.