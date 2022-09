Ile Maurice: Richarno Colin - " Il m'a fallu du courage et être solide mentalement "

Le boxeur Richarno Colin est sorti victorieux de sa finale, samedi 17 septembre à Maputo, pour devenir champion d'Afrique des 63,5 kg. Le combat a été arrêté dès le premier round après qu'il ait envoyé son adversaire algérien Yahia Abdelli au tapis avec une puissante droite. Malheureusement, Merven Clair n'a pas pu l'imiter chez les 71 kg. Le Mauricien se contente de la médaille d'argent. Il s'est incliné à l'unanimité des juges contre le Marocain Hamza El Barbari.

" Je suis roi d'Afrique pour la deuxième fois. Je suis très satisfait ", s'exclame Richarno Colin. Ce dernier a été sacré champion d'Afrique une première fois en 2011. En 2007, 2009 et 2015, il avait remporté le bronze. Agé de 35 ans, le pugiliste avoue qu'il est sur un petit nuage. " Il m'a fallu du courage et être solide mentalement. Il ne faut pas oublier que je suis à ma sixième participation à cette compétition. C'est le fruit de beaucoup d'heures de travail et de sacrifices. Pour cette performance, je remercie le Créateur, ma famille pour son encouragement, les deux officiers du ministère, Soodesh Appadoo et Neeresh Ramtohal qui sont toujours à l'écoute et surtout le staff technique national de boxe ", dit-il.

Les boxeurs de la sélection nationale sont encadrés par Roberto Ibanez Chavez, Richard Sunee, Judex Bazile, Josian Lebon et Bruno Julie. " Après les Jeux du Commonwealth, on a eu deux semaines de préparation intense. Ces entraîneurs nous ont beaucoup soutenus. Par ailleurs, le DTN Roberto a été très à l'écoute.

Son expérience nous a aidés à enchaîner avec cette compétition dans les meilleures conditions ", commente Merven Clair. Le pugiliste de Rodrigues est à sa deuxième médaille d'argent aux Championnats d'Afrique. En 2017, il avait, également, été sacré vice-champion d'Afrique.

Pour ce déplacement au Mozambique, Richarno Colin et l'entraîneur Richard Sunee ont été parrainés par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs alors que Merven Clair et Ziggy Agathe ont bénéficié du soutien du Comité olympique mauricien. En lice chez les 60 kg, Ziggy Agathe s'est incliné en quarts de finale contre le Kenyan Nicholas Okoth. Ce dernier a remporté l'argent.

Le parcours des Mauriciens

71 kg:

Finale : Hamza El Barbari (MAR) b. Merven Clair (MRI) aux points (5-0)

Demi-finales : Merven Clair (MRI) b. Youcef Islam Yaiche (ALG) aux points (4-1)

Quarts de finale : Merven Clair (MRI) b. Stephen Zimba (ZAM) à la majorité des juges (3-2)

Huitièmes de finale : Merven Clair (MRI) - Isaac Zebra Ssenyange (UGA) aux points (5-0)

63,5 kg :

Finale : Richarno Colin (MRI) b. Yahia Abdelli (ALG) par arrêt de l'arbitre

Demi-finales : Richarno Colin (MRI) b. Alseny Conte (GUI) par KO au premier round

Quarts de finale: Richarno Colin b. Joshua Tukamuhebwa (UGA) à l'unanimité des juges (5-0)

Huitièmes de finale : Richarno Colin (MRI) b. Mohanad Jaber (SUD) sur forfait 60 kg

60 kg :

Quarts de finale : Nicholas Okoth (KEN) b. Ziggy Agathe (MRI) aux points (4-1)

Huitièmes de finale : Ziggy Agathe (MRI) b. Naimo Guilherme Cumbane (MOZ) aux points (5-0).