Algérie: Saison culturelle à Annaba - Exposition de 16 ouvrages d'écrivains locaux

Annaba — Les étales des bibliothèques d'Annaba ont été enrichis en 2022 de 16 titres représentant des ouvrage d'écrivains et poètes de la wilaya exposés samedi à la bibliothèque principale de lecture publique Barkat Slimane du centre -ville à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle saison culturelle 2022-2023.

La série de publications exposée en présence du président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) Salah Belaid et le président de l'Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA) Abderrezak Guessoum en plus d'intellectuels et étudiants est composée (la série) de recueils de poésie, contes et romans et autres études académiques en plus de contes pour enfants dont "Empreinte médiatiques", de Amar Safi et "Quatre pas dans l'air" de Mohamed Rabhi et "Le labyrinthe " (El Mataha) de Djamel Hafafine.

Dans son intervention, le président du HCLA a salué l'initiative devant contribuer, selon lui, à la consécration des traditions culturelles permettant de soutenir les initiatives intellectuelles et d'enrichir l'acte culturel.

De sa part, le président de l'AOMA a rappelé l'importance du rôle des intellectuels dans la transmission du vécu, des rêves et des souhaits de la société, appelant à "intensifier les efforts de cette catégorie d'intellectuelle pour renforcer les rangs, prémunir la société et préserver ses composantes".

La rencontre a été organisée à l'initiative de la direction locale de la Culture et des Arts en collaboration avec la bibliothèque principale de lecture publique Barkat Slimane au siège de cet établissement culturel.