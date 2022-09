Afrique: Le Président Tebboune invite le Président de Djibouti à participer au Sommet arabe d'Alger

Alger — Le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, a été reçu dimanche à Djibouti, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le Président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée le Président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe, prévu en novembre prochain à Alger, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Rezig a transmis "les salutations fraternelles du président de la République à son frère le Président, Ismaël Omar Guelleh, et son souhait de voir la République de Djibouti participer activement au prochain Sommet arabe et concourir à sa réussite pour mieux répondre aux aspirations des peuples arabes à davantage de stabilité et de prospérité, et renforcer la solidarité arabe".

De son côté, le Président de Djibouti a chargé le ministre de transmettre ses salutations fraternelles au Président de la République, exprimant sa pleine disposition à participer au Sommet qu'il a qualifié d'"historique", vu la conjoncture prévalant sur les plans arabe et international et les crises et les défis multidimensionnels qui en découlent".

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des ministres djiboutiens des Affaires étrangères et de la coopération, Mahamoud Ali Youssouf, et du Commerce et du tourisme, Mohamed Warsama Dirieh, "a permis de mettre l'accent sur les différents volets des relations bilatérales ainsi que les perspectives de les développer dans divers domaines en insufflant une nouvelle dynamique aux échanges et à la promotion de la coopération entre les deux pays frères", conclut le communiqué.