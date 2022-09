Gabon: Le Cercle de Réflexion des Maîtres de Cérémonies du Gabon est né

Béthel Ogandaga, Président du Cercle de Réflexion des Maîtres de Cérémonies du Gabon (CREMACEG) a animé une conférence de presse ce samedi 17 septembre à Libreville. Ladite conférence de presse marque aussi la naissance officielle du CREMACEG.

Les femmes et hommes de micro ont répondu présent à la conférence de presse initiée et animée par Béthel Ogandaga. Cette rencontre a eu pour objectif, de présenter au public, la naissance du Cercle de Réflexion des Maîtres de Cérémonies du Gabon (CREMACEG). Il n'a pas manqué de rendre hommage à certains de leurs devanciers dans le métier , à l'instar de Régis Massimba et bien d'autres qui marqué et continuent de marquer le monde dans ce domaine d'activité. Il explique d'ailleurs que ce cercle de réflexion est un regroupement d'experts.

Dans son propos introductif, Béthel Ogandaga a expliqué à l'auditoire que le Cercle de Réflexion des Maîtres de Cérémonies du Gabon (CREMACEG) dont il est le Président, a pour but de parfaire ou d'améliorer le domaine d'activité. "Le CREMACEG est cet espace qui permettra aux Maitres de Cérémonie qui le compose, de penser et de repenser notre façon de travailler. Ce sera un lieu de partage, d'échanges conviviaux qui aidera plusieurs à évoluer" soutient-il.

Aussi, le Président du CREMACEG estime t-il que l'existence de ce cercle de réflexion va davantage, donner plus de considération à ce corps de métier, qui à son sens, est le plus beau du monde. "La naissance de ce cercle va également amoindrir , voir éradiquer ce phénomène de maitres de cérémonies qui s'improvisent sans l'être et qui ternissent notre image" fait-il savoir.

Un des MC, prenant la parole a rappelé à des fins utiles que "Le Maitre de cérémonie doit-être quelqu'un de ponctuel, de propre, quelqu'un de poli, respectueux des normes, de l'éthique...Il doit être créatif. La conscience doit être notre propre gendarme".

Le maître de cérémonie, rappelle un expérimenté, est là pour absorber votre stress, et veiller à ce que tout soit parfait. Il mène votre cérémonie avec professionnalisme, y apportant la touche humoristique ou poignante qui fera de votre mariage une union inoubliable.