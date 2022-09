Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Septembre 2022

Côte d'Ivoire : Affaire 49 soldats ivoiriens - La dernière réaction du Sg de l'Onu

Les 49 soldats ivoiriens arrêtés, le 10 juillet 2022 au Mali dont trois soldates ont été libérés ne sont pas des mercenaires comme l'a affirmé les autorités de la junte malienne. Dans une interview accordée à France24, le Secrétaire général de l'Onu),António Guterres a affirmé que ce « ne sont pas des mercenaires (et) c'est évident ». M. Guterres a déclaré qu'il est en contact permanent avec les autorités maliennes et ivoiriennes. « Je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre ». (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Affaire Dabo Boukari- Diemdéré dans le box ce lundi à Ouaga

C'est ce lundi 19 septembre que s'ouvre le procès dans l'affaire Dabo Boukari, du nom d'un étudiant en médecine assassiné en 1990. Il avait été enlevé par des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, au cours d'une lutte estudiantine. Après des années de lutte menées par ses camarades, le procès s'ouvre, avec dans le box des accusés le général Gilbert Dienderé, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, et deux autres militaires. (Source : Rfi)

Sénégal : Formation du nouveau gouvernement- L'équipe Amadou Ba compte 38 membres

Le Président de la République, sur proposition du Premier ministre Amadou Bâ, a nommé un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 38 membres. La composition du nouveau gouvernement de la République du Sénégal a été dévoilée, ce samedi 17 septembre 2022, quelques heures après l'annonce de la nomination de Amadou Bâ à la Primature.Si Sidiki Kaba, occupe le département des Forces Armées, Ismaila Madior Fall, est au Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Quant Aissata Tall Sall, Ministre Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur…(Source : adakar.com)

Guinée : Manifestations des 28 et 29Juillet- Des juristes portent plainte contre le chef de la junte

Le 08 septembre dernier, maitre William Bourdon et maître Vincent Brengarth ont saisi la justice française d'une plainte contre le colonel Mamadi Doumbouya. Ces avocats accusent le président de la transition guinéenne de complicité de tortures et d'homicides volontaires. Des crimes qui auraient été commis lors des manifestations des 28-29 juillet et 17 août à Conakry. (Source : fricaguinee.com)

Niger : Armée française-Des milliers de nigériens réclament son départ

Il y avait du monde dans les rues de Niamey ce dimanche pour presser l'armée française à quitter au plus tôt le Niger. Ils étaient des centaines de milliers ces Nigériens descendus dans les rues pour crier leur ras-le-bol de la situation économique, politique et militaire de leur pays. A l'appel du mouvement M62, les Nigériens ont pris d'assaut les artères de Niamey. (Source : Rfi)

Mali : Réconciliation nationale- Goita tend la main aux signataires de l'accord d'Alger

La célébration de la semaine nationale de réconciliation (Senare) initiée par les pouvoirs publics continue à diviser les opinions en raison de son caractère dit "budgétivore" à l'économie nationale. Mais au- delà de ces aspects, le président Assimi Goita brise le silence et appelle les groupes armés, signataires de l'accord d'Alger à s'inscrire dans une voie pacifique pour la sortie de crise. (Source : abamako.com)

Gabon : Politique nationale- Les mésaventures de Guy Nzouba-Ndama

Selon Jeune Afrique, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise a été arrêté, le samedi 17 septembre, à la frontière avec le Congo-Brazzaville alors qu'il était en possession d'une forte somme d'argent. Président de l'Assemblée nationale entre 1997 et 2016, Guy Nzouba-Ndama a été arrêté ce samedi à la frontière avec le Congo-Brazzaville alors qu'il était en possession de valises contenant au total plus d'un milliard de francs Cfa. L'opposant, chef du parti Les Démocrates (10 députés et 4 sénateurs), a été placé en garde à vue dans un commissariat de Franceville, où il a été interrogé.