Afrique: Le PM ordonne l'accomplissement des plans de l'UPA pour l'intégration avec les pays africains

Le premier ministre, Moustafa Madbouly a jugé importante l'intensification des efforts, lors de la période actuelle pour parachever les plans de l'Autorité égyptienne pour les achats unifiés afin de répondre aux besoins en medicaments et fournitures médicaux et réaliser l'intégration avec les pays africains dans le cadre du souci du président Abdel Fattah Al-Sissi d'atteindre cet objectif dans les divers secteurs et domaines.

M. Madbouly a tenu ces propos lors d'une entrevue avec le chef de l'UPA, Bahaa Eldine Zidane, pour suivre nombre de dossiers, apprend-on d'un communiqué publié mardi.

M. Zidane a évoque nombre de sujets que l'UPA cherche à mettre en oeuvre en collaboration avec les parties concernées dont une proposition sur l'exécution progressive du projet des dépôts stratégiques des produits et dispositifs médicaux, la coopération entre l'UPA et le Soudan pour fournir les medicaments, le projet national pour le développement de la famille égyptienne, la disponibilité des prothèses, la localisation de l'industrie de fournitures et dispositifs médicaux.

Il a de même étalé un résumé sur l'initiative de dépistage d'une déficience auditive dans nombre de pays africains aussi bien que la vision de l'UPA sur la 2e édition de Afirca Health Excon 2023.