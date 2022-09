Soudan: Ministre de Commerce reçoit son homologue Algérien

Khartoum — La Ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, Amal Salih Saad, a reçu Samedi dans son bureau le Ministre Algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, Son Excellence Kamel Rezig, et la délégation qui l'accompagne. La Ministre a accueilli la délégation Algérienne, faisant l'éloge des relations bilatérales distinguées entre les deux pays.

Elle a également affirmé le travail conjoint pour renforcer et développer les relations bilatérales dans les domaines du commerce et de l'économie, accroître l'échange commercial et la coopération d'investissement conjoint dans les domaines de l'agriculture, des ressources animales, des minéraux et du pétrole.

La réunion a également souligné la nécessité de bénéficier des capacités de l'Algérie dans les domaines de la construction des capacités et de la formation professionnelle, ainsi que l'importance de la coordination entre les deux pays dans les organisations régionales et internationales sur les affaires commerciales.

Pour sa part, le Ministre Algérien a exprimé son appréciation pour l'accueil favorable qui lui a été accordé, soulignant son désir d'accroître les opportunités d'échange commercial entre les deux pays.

En conclusion, la Ministre Soudanaise du Commerce a remercié la délégation Algérienne, exprimant sa joie de la participation de l'Algérie à la prochaine session de la Foire Internationale de Khartoum.