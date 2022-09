Cote d'Ivoire: Proximité avec les petits métiers - Une plateforme créée pour mettre en relation les particuliers et le public

Franck-Hervé Agaman a annoncé que Makit-CI Intelligent vise à établir un pont de relation entre les pratiquants de petits métiers et le public.

La cérémonie de présentation de la plateforme Makit-CI s'est tenue le mercredi 14 septembre 2022 dans un hôtel d'Abidjan Cocody-Deux Plateaux Vallons.

Au cours de cette cérémonie, Franck-Hervé Agaman, coordinateur du projet, Makit-CI Intelligent a indiqué que la question de la proximité avec les métiers de la plomberie, la maçonnerie, l'aide-ménagère etc est au centre des difficultés que rencontrent les particuliers. Et d'un autre côté, avoir accès à des services de qualité et des personnes de confiance reste également une autre préoccupation.

Ainsi, pour pallier ces insuffisances, il a mis sur pied Makit-CI Intelligent qui est une plateforme qui permet d'établir un pont de relation entre les pratiquants de petits métiers et le public. " Makit-CI Intelligent mettra en relation les particuliers et les professionnels de métiers. Il s'agit d'une plateforme au travers de laquelle le public aura accès à une liste de métiers avec les contacts des professionnels qui l'exercent, et cela, à proximité de l'endroit où ils se trouveront ", a-t-il expliqué.

Comment fonctionne la plateforme ?

Selon le coordinateur du projet, Makit-CI Intelligent prend deux parties à savoir celle des contracteurs et celle des clients. Pour vendre ses services sur la plateforme, le contracteur doit obligatoirement s'inscrire gratuitement. Quant aux Freelancers, après l'inscription, ils peuvent publier leurs offres sur la plateforme. " Le Freelancer choisira une catégorie, entrera une description du service offert, définira un prix minimum avec pour base "Gbèssè" ( 500 francs CFA, ndlr) et un délai de prestation, scanner une pièce d'identité, et définira sa situation géographique. Les Freelancers sont rémunérés dès qu'ils ont exécuté la prestation ", a détaillé Franck-Hervé Agaman.

Puis, il a précisé qu'au regard de la gratuité du site, une commission de 10% sera facturée sur toutes les ventes. En ce qui concerne les visiteurs, il a expliqué que ceux-ci ne paieront que 500 F Cfa pour bénéficier d'un service. Toutefois, ce montant connaîtra une hausse en fonction du volume de la tâche à exécuter.