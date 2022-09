Cote d'Ivoire: AFD - Le nouveau directeur réaffirme l'engagement de sa structure à accompagner le pays après sa rencontre avec le ministre de l'Economie et des Finances

Un engagement fort pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nouveau directeur de l'Agence française de développement (AFD), M. Adrien Haye a réitéré, le mercredi 7 septembre dernier, la volonté de son organisation d'accompagner aux côtés du gouvernement ivoirien le pays sur la voie du progrès.

C'était au terme de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, à son cabinet situé à l'immeuble Sciam, au Plateau. Selon lui, les financements de l'AFD en Côte d'Ivoire sont estimés à environ 3 milliards d'euros, soit 2.000 milliards de FCFA. C'est pourquoi, a ajouté M. Haye, " il était essentiel pour moi d'avoir l'occasion et l'opportunité de rencontrer monsieur le ministre pour faire un point sur les différents projets que nous avons ensemble ainsi que les différents projets que nous finançons".

Les deux personnalités, à l'en croire, l'organisation dans la semaine du 17 octobre du sommet de finance en commun ici à Abidjan. " L'évènement est co-organisé par la Banque africaine de développement (Bad) et la Banque européenne d'investissement avec une forte participation de l'AFD, puisque notre directeur général se déplacera à Abidjan pour cette occasion. Evidemment, nous avons aussi évoqué d'autres sujets un peu plus techniques, un peu plus opérationnels.

C'était donc un premier tour d'horizon sur l'ensemble des sujets sur lesquels nous travaillons conjointement " a ajouté Adrien Haye. Non sans souligner que sa structure déploie tout son potentiel d'instruments financiers en Côte d'Ivoire et son portefeuille est à la hauteur de la croissance et du dynamisme de l'économie ivoirienne. " C'est probablement l'un des portefeuilles de projets de financement les plus importants aujourd'hui, non seulement en Afrique mais partout dans le monde " a précisé le patron de l'AFD.

En Côte d'Ivoire, l'AFD intervient essentiellement dans les politiques publiques de développement à travers différents instruments financiers. Elle soutient notamment le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de ses projets prioritaires dans divers domaines comme l'éducation, l'énergie, la justice, l'agriculture, le sport, la gouvernance et des projets spécifiques définis par les partenaires ivoiriens comme un appui en formation, en équipement, dans les infrastructures ou de façon plus globale des appuis budgétaires sectoriels. Notons qu'avant de prendre fonction en Côte d'Ivoire, Adrien Haye a été coordinateur de l'Alliance Sahel pendant deux années et Directeur de l'Afd du Benin deux ans plus tôt.