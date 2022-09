Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce dimanche 18 septembre 2022

En une de l'express: Commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim: What next ? Autre titre: Tourisme: Ces visiteurs qui surveillent leurs dépenses...

Commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim: What next ?

- Les protagonistes de la saga

- L'immunité présidentielle sous les feux des projecteurs

Tourisme: Ces visiteurs qui surveillent leurs dépenses...

De janvier à août 2022, plus de 500 000 touristes ont visité Maurice, selon Statistics Mauritius. Depuis la reprise, bon nombre d'entre eux arpentent les supermarchés, snacks de rue et autres commerces. Pourquoi cette tendance ? Les magasins de luxe sont-ils délaissés ? Outre la volonté de dépenser plus intelligemment dans l'ère post-Covid-19, ils veulent découvrir l'île autrement, indiquent des opérateurs. Tour d'horizon

Success story: Ravi Sahye a conquis le Kilimandjaro

Un rêve devenu réalité pour Ravi Sahye, britannique de naissance mais dont le père Lalman et la mère Bindu sont respectivement originaires de la rue Cocoterie, Roche-Bois et Bramsthan. Il a escaladé les flancs du Kilimandjaro, une des montagnes les plus accessibles au monde et dont le sommet se situe à pas moins de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ascension du mont Kilimandjaro est pour le secteur touristique de la Tanzanie l'équivalent des plages pour Maurice.

