Cote d'Ivoire: Annoncé aux Etats-Unis - Le ministre KKB à la rencontre de la diaspora dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion nationale

"Le Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Kouadio Konan Bertin, effectuera une visite de travail aux États-Unis d'Amérique du 29 septembre au 5 octobre 2022", rapporte l'Ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis

Depuis sa nomination, le Ministre Kouadio Konan Bertin multiplie les initiatives à l'endroit de ses compatriote vivant à l'étranger. Chargé de mettre en musique la politique de la réconciliation et de la cohésion nationale, inscrit sa mission dans un processus inclusif et participatif. Conscient de l'importance du poids de la diaspora ivoirienne dans le maintien d'un environnement socio-politique apaisé, il a mener des missions en France et au Royaume-Uni.

Cette mission d'échanges du ministre va s'articuler autour du thème: " Acquis, défis et perspective du processus de Réconciliation et de Cohésion Nationale ". Elle vise à s'assurer de la participation de tous les acteurs au processus de Réconciliation et de Cohésion Nationale.

M. Kouadio Konan Bertin va, au cours de sa visite de travail, porter à l'attention de la diaspora ivoirienne des Etats-Unis les avancées du processus en cours. Aussi va-t-il inviter les membres de la diaspora à s'investir activement dans les actions de consolidation du tissu social et d'encourager les exilés et réfugiés ivoiriens à retourner dans leur pays.

Le séjour du ministre va essentiellement se dérouler dans les villes de Washington DC, la capitale fédérale des Etats-Unis, d'Atlanta et de New York dans l'Etat éponyme.

Au menu de cette mission, sont prévues des rencontres avec les communautés ivoiriennes de ces villes, rencontres à l'occasion desquelles le Ministre partagera des messages et des exhortations à la cohésion et à la solidarité entre les ivoiriens.

En dehors de ces réunions, M. Bertin Kouadio Konan aura des séances de travail de haut niveau avec les dirigeants de certaines agences du Système des Nations unies à New York, et du National Democratic Institute (NDI) à Washington, DC.