Afrique: Préliminaires Coupe CAF - Les résultats de ce dimanche et les qualifiés

Les matchs retour du premier tour qualificatif pour la phase de poules de la Coupe CAF ont été disputés ce dimanche 18 septembre 2022. Au total 6 clubs ont validé leur billet pour le second tour. Après sa défaite à l'aller (1-2) en terre guinéenne, l'Association Sportive des Conducteurs de la Kozah (ASCK) a réussi par se qualifier à domicile en venant à bout du FC Milo sur le score de 3 buts à 0. Ferroviário Beira, Elgeco Plus, AS Kigali, FAR Rabat et Kwara United ont aussi composté leur billet pour le second et dernier tour qualificatif pour la phase de poules de la Coupe CAF.

Découvrez les résultats et les qualifiés de ce dimanche 18 septembre 2022 :

Elgeco Plus (Q) 1-0 PWD Bamenda

Ferroviário Beira(Q) 1-0 Santé Abéché

AS Kigali(Q) 1-0 As Ali Sabieh Djibouti

Remo Stars 0-1 FAR Rabat(Q)

Douanes Niamey 0-0 Kwara United(Q)

ASC Kara(Q) 3-0 Milo

En rappel, l'AS Réal de Bamako et l'AS Douanes du Burkina-Faso se donnent rendez-vous mardi prochain pour également une place au second tour.