Ile Maurice: 122e anniversaire de SSR - Ambiance festive et conviviale

Le rassemblement du Parti travailliste (PTr) à Kewal Nagar avait l'allure d'une grande fête, dimanche 18 septembre. S'il est vrai que cela fait plus de deux ans et demi que le PTr n'a pas tenu de grand meeting, les partisans rouges, venus en grand nombre, ont profité pour passer une demi-journée en famille et surtout entre amis, à l'occasion de la commémoration du 122e anniversaire de Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR).

Il y avait davantage de monde dans le jardin où se trouve le buste de SSR que sous la marquise installée pour l'occasion. Une petite pluie fine qui arrosait le village n'a pas diminué l'ardeur des sympathisants, dont certains dansaient sur les segas d'Alain Ramanisum et Laura Beg. Ces derniers ont su retenir la foule au-delà des discours. Le Krumania Dance et le ségatier Harold Burty ont aussi été très appréciés.

Seuls trois orateurs ont pris la parole, Navin Ramgoolam, Ritish Ramful et Patrick Assirvaden, et les trois n'ont pas parlé plus d'une heure et demie. On pouvait noter une forte présence policière. Patrick Assirvaden a déploré le fait que certains policiers ont installé des road blocks pour arrêter des véhicules inutilement et cela a causé des embouteillages. N'empêche que d'autres automobilistes ont salué la courtoisie d'autres policiers, surtout au niveau du parking. Car il fallait garer sa voiture, parfois à plus de 300 mètres du lieu de rassemblement.

