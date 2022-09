Algérie: Le président Ghali met en garde contre l'acharnement makhzeno-sioniste contre la sécurité et la stabilité de la région

CHAHID EL HAFEDH (Camps des réfugiés sahraouis)- Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a affirmé, samedi, que la cause sahraouie connaissait des développements importants après la reprise de la lutte armée, mettant en garde contre un acharnement makhzeno-sioniste contre la sécurité et la stabilité de toute la région.

Supervisant l'installation de la commission préparatoire du 16e congrès du Front Polisario prévu décembre prochain, le président Ghali a souligné que le Makhzen et l'entité sioniste s'acharnaient de connivence avec d'autres parties pour cibler non seulement les droits légitimes du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance, mais aussi la paix et la stabilité dans toute la région, y compris par l'intensification du flux de drogues marocaines pour soutenir les bandes du crime organisé.

L'occupant marocain, poursuit M. Ghali, multiplie les alliances suspectes pour faire plier la résistance sahraouie en recourant aux "conspirations pour semer la discorde et cibler la légitimité et la représentativité du Front et la place de l'Etat sahraoui en Afrique et dans le monde", a-t-il averti.

Evoquant le 16e congrès du Front prévu fin 2022, M. Ghali a indiqué qu'il s'agit d'une phase importante dans la lutte du peuple sahraoui pour la liberté, en ce sens qu'il permettra l'établissement de "stratégies efficaces pour répondre aux exigences de l'heure, notamment la consolidation de l'unité nationale et la mobilisation à la bataille décisive".

"Il est tout à fait normal que la commission de préparation planche sur les priorités de l'étape à différents niveaux sur les différents plans, en tête desquels le front militaire passant par le territoire occupé jusqu'à la diplomatie, l'information et la culture", a-t-il expliqué, se disant confiant quant à la volonté du peuple sahraoui et sa disposition à garantir le succès du Congrès.

Et d'ajouter que la phase préparatoire du congrès requiert, par sa nature, une dynamique nationale à laquelle doivent adhérer toutes les forces vives en se ralliant autour des principes et constantes du Front Polisario dans le cadre d'une action nationale inclusive.