Afrique: Constantine - Une soixantaine d'exposants attendus au 1er Salon national de l'habitat

Constantine — Une soixantaine d'exposants et plusieurs artistes plasticiens sont attendus à la première édition du Salon national de l'Habitat, de l'Immobilier et de la Décoration (HID), prévu du 27 au 29 septembre courant à la maison de la culture "Malek Haddad" de Constantine, a-t-on appris samedi du directeur de l'entreprise Mediasmart, organisatrice de l'évènement. Selon M. Mohamed Seifeddine Salhi, le 1er HID, dont l'ouverture sera supervisée par les autorités de la wilaya de Constantine, "est le premier rendez-vous du genre à la capitale de l'Est du pays consacré à l'Habitat, l'Immobilier et la Décoration".

Il constitue une opportunité pour les visiteurs intéressés par l'achat de terrains, la construction, la rénovation ou la décoration et l'aménagement intérieur ou extérieur des placettes, espaces publics et jardins.

La 1ère édition du HID se veut également une véritable source d'inspiration pour le public constantinois et un espace idéal pour rencontrer des professionnels, découvrir les nouveautés et le savoir-faire locaux et bénéficier de conseils et, a ajouté M. Salhi, notant que plusieurs artistes plasticiens issus de différentes localités, et plus de soixante exposants participeront au Salon pour proposer des produits modernes et d'autres dotés de nouvelles technologies, ainsi qu'une palette d'offres riches et variées.

A l'occasion, plusieurs conférences sont programmées sur "la maîtrise de l'énergie", "la transition écologique", "le reverse-engineering", "les modes de financement de projets", "la finance islamique", ainsi que sur "l'hypothèque", a fait savoir M. Salhi, ajoutant que le salon HID se veut également une occasion pour les jeunes porteurs de projets notamment de rencontrer les professionnels du secteur et bénéficier des conseils devant leur permettre de se lancer dans ce domaine.

Un site internet (www.hdi-dz.com) regroupant toutes les informations nécessaires sur ce salon national a été conçu par l'entreprise organisatrice, Mediasmart, dans le but de faciliter les formalités d'inscription pour les exposants ou l'obtention du ticket d'entrée doté d'un code QR (code barres) pour les visiteurs, a souligné M. Salhi, notant que cette manifestation sera clôturée par la remise du "Prix du meilleur produit exposé".