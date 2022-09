Cote d'Ivoire: Gnapoh Djoro Arnaud - " Comment nous allons rendre le RHDP plus fort dans notre circonscription "

interview

C'est l'un des plus jeunes secrétaires départementaux du RHDP. Gnapoh Djoro, c'est son nom, dévoile dans cet entretien, ses ambitions pour son parti dans sa circonscription Buyo- Dapeoua. Aussi réaffirme-t-il sa disponibilité totale à servir le Président Alassane Ouattara.

Vous serez investis, avec les autres secrétaires départementaux, lundi prochain par le président de votre parti. Dans quel état d'esprit attendez-vous cette cérémonie ?

C'est avec une immense joie que j'attends ce moment afin de me mettre au service de mes frères, sœurs et parents qui ont placé leur confiance en moi. À Buyo-Dapeoua, nous sommes pour le développement et l'homme du développement est le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Il est le président en Afrique qui a marqué notre génération. Donc, nous, la nouvelle génération ici dans le département Buyo, sommes mobilisés pour le Président de la République Alassane Ouattara. Car, c'est lui qui peut résoudre nos véritables problèmes de développement, notamment le bitumage de la route Yabayo-Buyo qui est longue de 64 kilomètres. Nous avons également besoin d'eau et d'électricité.

En tant que secrétaire départemental, vous serez les principaux animateurs du RHDP à la base. Comment comptez-vous rendre le RHDP plus fort dans votre circonscription ?

Par le rassemblement des fils, filles et parents de ma circonscription en passant par une analyse approfondie des actions de nos prédécesseurs, savoir ce qu'ils ont fait de bien pour continuer et réparer ce qui n'a pas marché tout en donnant une nouvelle dynamique par des actions concrètes comme nous le demande le Directoire.

Nous allons rendre le RHDP plus fort par des actions de développement qui tardent à venir dans notre département Buyo et précisément dans ma sous-préfecture Dapeoua. Tout en suivant la vision du président de République pour mettre à profit notre atout qui est la proximité et l'écoute de la population.

Le défi qui vous attend dans l'immédiat, c'est de remporter les échéances électorales de 2023. Comment comptez-vous le relever ?

Je pense pour moi que si tous les fils, filles et parents du département m'ont accordé leurs suffrages pendant cette élection des secrétaires départementaux, cela veut bien dire que le message est déjà bien passé et cette cérémonie d'investiture vient apporter un cachet à notre mission afin de convaincre ceux qui doutaient encore afin qu'ils rejoignent au plus vite notre parti.

Notre atout est notre proximité et l'écoute de la population. Cette proximité nous a permis de gagner le secrétariat départemental avec notre maigre moyens devant un baron qui est la 4ème vice-présidente du conseil régional de la Nawa.

Vous êtes le plus jeune des secrétaires départementaux. Comment appréhendez-vous cela ? Considérez-vous cette jeunesse comme un atout ou un handicap ?

C'est vrai, je suis le plus jeune et je me réjouis car je pense que je suis entouré de beaucoup d'hommes sages du parti qui me guide ce qui a été aussi la source de mon succès. Je vous dirai que c'est un atout, vu le travail qu'il y a à faire dans mon département Je crois que ce travail pour efficace à besoin d'une personne jeune bien entouré pour affronter les combats à venir afin que mon département puisse s'en sortir.

