Cote d'Ivoire: Journée internationale de l'alphabétisation-Dominique Ouattara - " Je souhaite que l'analphabétisme n'ait plus le visage féminin qu'il affiche aujourd'hui "

Abidjan, capitale mondiale de l'alphabétisation. Depuis hier se tiennent au Sofitel hôtel ivoire les assises de la 55è journée internationale de l'alphabétisation. La cérémonie d'ouverture présidée par la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a enregistré la présence de plusieurs ministres en charge de l'éducation et d'alphabétisation et de Mme Stéphania Giannini, directrice générale adjointe de l'Unesco.

La Première dame de Côte d'Ivoire s'est félicitée de la tenue de cette rencontre internationale en terre ivoirienne. Cela, a-t-elle estimé, traduit la reconnaissance des efforts entrepris par le gouvernement ivoirien pour relever les défis de l'alphabétisation. Et, pour preuve, le pays s'est fixé comme objectif de réduire à un minimum de 30% le taux d'analphabétisme national, à courte échéance. Toute chose qui demande l'implication de tous à commencer par elle-même, à travers sa fondation Children of Africa qui défend la cause des enfants et des femmes. Par conséquent, je m'inscris sans réserve dans cette dynamique et je souhaite que l'analphabétisme n'ait plus le visage féminin qu'il affiche aujourd'hui ", a affirmé Mme Dominique Ouattara.

En effet, a poursuivi la présidente de la Fondation Children of Africa, si 87% de la population mondiale au-dessus de 15 ans ne sait ni lire et écrire, en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 47% dont 2/3 sont des femmes. Une disparité encore plus prononcée en zone rurale.

Certes, la question constitue une urgence, mais des efforts sont faits par le gouvernement. Ces efforts ont permis de réduire " le taux d'analphabétisme qui était plus élevé il y a encore quelques années de cela ". C'est pourquoi, elle a salué le thème de cette 55e Journée internationale de l'Alphabétisation : " Transformer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation ".

Ce thème, a-t-elle souligné, met en en évidence la nécessité d'étendre le champ des activités d'alphabétisation au-delà des salles de classe pour atteindre les lieux de travail, les marchés et tout autre endroit où le besoin se fera sentir, sans omettre d'exploiter les potentialités qu'offre la révolution numérique.

Mme Ouattara s'est dite convaincu que plus les femmes sont autonomes, plus elles sont enclines à adhérer à des programmes d'Alphabétisation. D'où son attachement au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI). Plus de 325.000 femmes bénéficiaires a-t-elle mentionné, ont eu droit à un enseignement sur les rudiments de la comptabilité simplifiée grâce à des formations qui les familiarisent avec l'écriture et les calculs. Elle n'a pas oublié de saluer le travail de l'UNESCO " grand soutien pour la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation. Avec 90% de son programme d'alphabétisation consacré à l'autonomisation des femmes, l'Unesco est à n'en point douter un allié de premier choix, pour relever le taux d'alphabétisation dans notre Pays et dans le monde ", a-t-elle témoigné.

Bien avant la Première dame, la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a affirmé que le gouvernement ivoirien est conscient de l'effort à faire pour réduire le taux national d'analphabétisme. Selon elle, les conclusions des états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation (Egena) sont un outil qui permettra d'atteinte cet objectif. A ce jour, a-t-elle révélé, plus de 2500 centres d'alphabétisation sont enregistrés en Côte d'Ivoire. Le pays joue un rôle de premier plan dans l'alliance mondiale pour l'alphabétisation. Et, la ville de Bouaké vient d'être admise au réseau des villes apprenantes de l'Unesco.

La directrice générale adjointe de l'Unesco, Stéphania Giannini, a révélé que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à accueillir les festivités des Journées internationales de l'alphabétisation. " Nous sommes très heureux d'être au côté du gouvernement et du ministère pour le développer dans les prochains mois à venir ", a-t-elle déclaré. Saluant les nombreux efforts menés pour la promotion de l'alphabétisation dans le pays. Notamment les Etats généraux de l'éducation et l'alphabétisation.

Notons que des ONG et instituts engagés dans la lutte contre l'analphabétisme ont été distingués au cours de cette journée. Ces assises prennent fin aujourd'hui.