Sénégal: Dr Annette Seck N'diaye nommée ministre délégué du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur - Sédhiou revendique un ministère de souveraineté

Les populations de la vieille cité du Pakao et son interland saluent l'entrée dans le nouvel attelage gouvernemental de Dr Annette Seck N'diaye la présidente du conseil départemental de Sédhiou par ailleurs, directrice générale de la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA).

Toutefois, ces mêmes populations déclarent s'attendre à mieux que ce poste de ministre délégué au motif que Dr Seck dispose d'un capital expérience solide au service de la nation. Elle capitalise un parcours élogieux au service de la santé ici comme à l'étranger.

Le tout nouveau ministre auprès (comprendre délégué) du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Dr Annette Seck N'diaye est une dame engagée qui a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle dans le secteur de la pharmacie. Elle est titulaire d'un Doctorat en Pharmacie depuis 1990, d'un Master II en Management des Etablissements de Santé et d'une Maîtrise en sciences sociales.

Elle a été respectivement, Vice-Présidente de l'Association des Pharmaciens du Sénégal, Présidente du Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal, Secrétaire Générale de l'Intersyndicale des Pharmaciens d'Afrique, Membre du Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens du Sénégal, membre du Conseil national du Patronat, Secrétaire général du Cadre de concertation des Présidents de Conseil d'Administration des Etablissements publics de santé.

En 2004, Dr Annette Seck N'diaye est nommée Présidente du Conseil d'Administration du Centre hospitalier national universitaire de Fann, poste qu'elle a occupé pendant huit années jusqu'en 2012. Parallèlement, en 2007, elle a intégré le pool des Consultants internationaux du Bureau sous régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), notamment dans le cadre de son importante initiative mondiale pour la Sécurisation des Produits de la Santé de la Reproduction.

Une icône de l'internationale de la santé

A ce titre, elle a apporté un appui technique à différents pays dans le cadre de ce programme qui s'articulait autour du plaidoyer pour un engagement politique et la mobilisation des ressources, la mise en place d'un cadre institutionnel opérationnel au niveau des pays, le renforcement des capacités nationales et la mise en place d'un système fonctionnel pour la gestion logistique des produits de Santé de la reproduction (SR).

Entre 2010 et 2011, elle a intégré l'équipe technique de l'Initiative sénégalaise de Santé urbaine mise en œuvre à travers l'accord entre Intrahealth International Sénégal.

Depuis juillet 2012, elle est la Directrice générale de la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement (PNA) qui est un des outils stratégiques du système de santé et de mise en œuvre de la politique pharmaceutique du Sénégal puisqu'elle est chargée de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des médicaments et produits essentiels des structures sanitaires publiques sur l'ensemble du territoire national.

Dans un tout autre registre, Dr Annette Seck N'diaye a créé des associations de développement comme le "Balafon" avant d'intégrer le champ politique à la demande de ses membres. En février 2022, elle est élue première femme présidente du conseil départemental de Sédhiou sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ce capital de confiance du chef de l'Etat Macky Sall vient de se bonifier avec sa consécration ce 17 septembre 2022 au rang de ministre.

Sur les traces d'un père

Toutefois, l'essentiel des citoyens interrogés dans la ville estime qu'"un ministère de souveraineté sied le mieux pour assouvir la forte demande sociale à laquelle Annette s'est toujours attelée à résoudre. Elle aide notamment les groupements de femmes à avoir un accès facile aux crédit et à la formation qualifiante" explique-t-on. Dr Annette Seck N'diaye est la fille de feu Assane Seck, universitaire né à Inor dans la région de Sédhiou et qui a occupé sans interruption plusieurs fonctions ministérielles de 1966 à 1983 dont celui de l'éducation nationale et des affaires étrangères. C'est à croire donc qu'à ce poste des affaires étrangères, Dr Annette Seck N'diaye suit bien les traces de son défunt père. Elle est âgée à ce jour de 61 ans, mariée et mère de trois enfants.