Madagascar: Journée mondiale du nettoyage - Des jeunes mobilisés pour un grand nettoyage

De grands nettoyages par tous durant la journée du samedi. Plusieurs jeunes volontaires issus de nombreuses associations et ONG ont été sensibilisés et mobilisés pour le grand nettoyage dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète ou " World clean up day", de samedi. Tant dans la capitale que dans les régions, de nombreux participants ont pris part au nettoyage et chaque association a eu sa propre façon de célébrer le " World Clean Up Day " pour mieux gérer les déchets et mieux protéger l'environnement.

Pour cette année, l'ONG de jeunesse Move Up Madagascar en collaboration avec l'ONG Let's do it Madagascar a pris l'initiative d'organiser cet événement à Antananarivo avec plusieurs associations œuvrant dans la protection de l'environnement telles que Ank'izy, Dismoi à Madagascar, Unis Vers Vintsy Tana, Civilan Madagasikara Namako ny Tany, Rotaract club Iarivo, JCI Tana et l'association des étudiants de l'Université d'Antananarivo. Il s'agit d'un grand nettoyage de la Cité Universitaire d'Antananarivo à Ambohipo.

Une centaine de jeunes volontaires ont été mobilisés pour ce grand nettoyage. " Nous avons spécialement choisi d'organiser le grand événement de nettoyage à Ambohipo car il y a beaucoup de jeunes étudiants ici. Le public cible est plus large car nous sensibilisons et enseignons à ces étudiants le tri des déchets. L'objectif est de toucher de nombreux jeunes qui aiment la propreté et se soucient de l'environnement ", selon Sitraka Tsirinantoanina, une jeune volontaire de l'ONG Move Up Madagascar.

Outre celui d'Ambohipo, d'autres grands événements de nettoyage ont été organisés par des entreprises et des organisations dans d'autres quartiers d'Antananarivo tels que Mahamasina, Ambohidratrimo, Analakely, Behoririka, Ambohimangakely, et dans divers chefs-lieux de région comme à Toamasina, à Mahajanga, à Mananjary, à Antsiranana, à Tsiroanomandidy, à Vangaindrano et à Fianarantsoa.