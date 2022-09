Congo-Kinshasa: A l'initiative et grâce aux efforts du Ministre Gilbert Kabanda, Défense, la RDC désormais équipée d'une usine militaire pour la première fois depuis 1960

*C'est un pari réussi par Gilbert Kabanda, actuel Ministre à la Défense Nationale et Anciens Combattants, qui, agissant en droite ligne de la vision du Président Félix Tshisekedi, équipe désormais l'armée nationale d'une usine chargée de la modernisation de ses équipements. Cette nouvelle donne vient s'ajouter aux efforts des autorités nationales dans la quête de la paix et de la sécurité à l'Est de la RD. Congo.

D'une part, en effet, il va s'agir de secouer les activités de groupes armés qui sèment l'insécurité et la désolation dans les provinces du Kivu et à l'Est, et d'autre part, frappée par l'embargo de ne pas acheter les armes, de donner une issue de secours à la République Démocratique du Congo qui ne compte pas rester dans cette sombre situation.

C'est donc une réponse à la nécessité et l'extrême urgence pour le pays, de doter les FARDC des capacités financières et logistiques, notamment dans les opérations militaires dans la partie Est, sous différentes menaces des groupes armés locaux et étrangers.