Congo-Kinshasa: Biennale de Karacena 2022 , Maroc - La compagnie congolaise " Accrobantous " sur scène du 16 au 19 septembre

Jusqu'au 21 septembre prochain, le Maroc abrite la biennale des arts du cirque et du voyage Karacena 2022. Prenant part à ce festival, la compagnie congolaise des arts du cirque et de l'acrobatie " Accrobantous " sera sur scène durant trois jours, soit du 16 au 19 septembre dans les villes de Rabat et de Salé, à travers le spectacle "Mutolu", cordon ombilical en français.

Cette œuvre artistique mise en scène par Karim Troussi mélange le cirque, la jonglerie, la danse, l'acrobatie aérienne et le clown. Elle interpelle d'une part les africains qui quittent sans retour le continent d'Afrique pour l'Europe, de rentrer afin d'aider le continent à s'épanouir, et d'autre part de cesser de raconter les histoires illusoires à ceux qui n'y sont pas encore partis afin de quitter le continent sous prétexte qu'il n'y a rien ici.

Créé à Kinshasa, ce spectacle, il y a quelques mois à la halle de la Gombe, était au centre de la restitution d'un atelier. Ce dernier avait vu pendant plus de cinq jours, dix artistes travaillaient sous la direction des français Emilie Malosse et Karim Troussi respectivement, le metteur en scène et la dramaturge.

A en croire la compagnie congolaise Accrobantous, une tournée est prévue au mois de novembre prochain après leur participation à la biennale, notamment en Côte d'ivoire, Guinée, Sénégal pour présenter ce spectacle.

La biennale des arts du cirque et du voyage Karacena est organisé par l'école nationale de cirque shems'y. Elle se veut un moment de partage d'émotion, d'admiration, d'échange de différents pays qui y prendront part.