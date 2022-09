Afrique: De nombreux experts de l'audit attendus à Béatrice Hôtel, IIA CONGO - La 5ème Conférence nationale confirmée du 22 au 24 septembre prochain

Devenue un rituel annuel, les dates de la prochaine rencontre des experts de l'audit en RD. Congo, sous les couleurs de l'Institut des Auditeurs Internes du Congo (IIA Congo Asbl), sont désormais connues.

En effet, après la réussite de l'édition précédente qui s'était tenue du 16 au 18 septembre 2021 à Kinshasa, sous le thème "La fonction audit interne : levier de la performance économique et financière des institutions publiques et des organisations du secteur privé en République Démocratique du Congo", la 5ème Conférence Nationale des auditeurs ira du jeudi 22 au samedi 24 septembre 2022, à l'Hôtel Béatrice de la Gombe, à Kinshasa. Thème retenu : "Audit interne : Apport pour la gestion transparente et le développement des organisations en République Démocratique du Congo".

Pour ses organisateurs, cette rencontre permet aux participants d'échanger et de débattre sur l'apport de l'audit interne à la gestion transparente et au développement des organisations en RDC, surtout en cette période où le pays subit encore les méfaits du marasme économique, du manque chronique des moyens financiers pour améliorer le bien-être de sa population, sans oublier l'environnement actuel tourmenté par une panoplie de problèmes tant social que sanitaire notamment, avec la maladie à coronavirus.

Par conséquent, les participants à ces assises seront essentiellement constitués des experts de l'audit, des Chefs d'entreprise, des Opérateurs économiques, des Fonctionnaires, des Directeurs d'Audit Interne, des Auditeurs Internes, des Contrôleurs Internes, des Experts comptables, des Commissaires aux comptes, des Contrôleurs de gestion, des Banquiers, des Inspecteurs des Finances, des Inspecteurs des douanes, des Inspecteurs des Impôts, des Cadres des Ministères, des Responsables des ONG, des Risk Managers, des Compliance Officers, des Fiscalistes, des Cadres Financiers, des Etudiants, etc.

Tous auront l'occasion de bénéficier d'exposés de qualité sur le thème retenu et permettra à chacun de partager ses expériences avec d'autres professionnels de l'audit ou des métiers associés.

A côté de cela, au cours de cette conférence, un questionnaire sera distribué aux participants en vue de permettre à chaque conférencier d'émettre un avis et d'apporter sa contribution sur le rôle et l'apport de l'Audit Interne en tant que levier de la performance économique et financière dans nos organisations. Par ailleurs, à la fin de ces trois jours de travaux, les suggestions et recommandations des participants permettront à l'IIA Congo de rédiger le rapport de la Conférence et d'assurer une large diffusion de ses résolutions dans la presse. Les intervenants de cette 5ème Conférence National sont, entre autres, l'Inspecteur Général des Finances-Chef de Service, Jules Alingete ; le Professeur Evariste Mabi Mulumba, actuellement Délégué de la Cour des Comptes ; le Secrétaire Général du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo ; le Président de l'Ordre National des Experts-Comptables en RDC (ONEC/RDC) ; ainsi que les Associés des firmes internationales d'Audit suivants : PWC, DELOITTE, KPMG et ERNST & YOUNG.

Zoom sur l'IIA CONGO

L'Institut des Auditeurs Internes du Congo, " IIA Congo Asbl " en sigle, est une Association Sans But Lucratif fondée en 1989. Elle compte actuellement plus 300 membres répartis dans les différents secteurs économiques du pays. C'est l'organisation professionnelle chargée de la promotion et la diffusion des Normes internationales de la Pratique de l'Audit Interne et est affilié à " The Institute of Internal Auditors " (IIA Global).

L'Institut des Auditeurs Internes du Congo est membre fondateurs de la Fédération Africaine des Instituts des Auditeurs Internes(AFIIA) dont il assure la vice-présidence pour l'Afrique Centrale, et membre de l'Union Francophone de l'Audit Interne (UFAI).