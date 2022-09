Congo-Kinshasa: Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP) S.A

Direction Générale

Monsieur le Directeur Général Adjoint a.i. de la SCTP

Monsieur le Directeur du Département des Marchés et Approvisionnements de la SCTP

(Tous) à Kinshasa

Note aux candidats soumissionnaires

Concerne : Appel d'offres n°21F002 : Acquisition de deux camions anti-incendie et d'un camion benne pour la SCTP S.A

REPORT DE LA DATE DU DEPOT DES OFFRES

Il est porté à la connaissance des candidats soumissionnaires que la date du dépôt des offres, initialement prévue pour le 15/09/2022 est reportée au 29/09/2022 à 14H00'. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 14H30'.

Veuillez en prendre bonne note.

Le DIRECTEUR GENERAL a.i.

Martin LUKUSA CIBANGU PANU

SOCIETE COMMERCIALE DES TRANSPORTS & DES PORTS

SCTP S.A

Direction Générale

Kinshasa, le 31 août 2022

Avis d'Appel d'Offre National- Sans pré qualification

AAON N°21F002

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des Marchés 2022, approuvé par la DGCMP le 06 juillet 2022 et publié sur le site web officiel de l'ARMP le 27 juillet 2022.

2. La Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP SA), dans le cadre de la redynamisation de ses exploitations et de son budget d'investissement 2022, a obtenu des fonds et a l'intention d'utiliser une parte de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à "l'acquisition de deux camions anti-incendie et un camion benne pour la SCTP SA"- "DAON n° 21F002".

3. La Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP S.A) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir en deux lots distincts : "deux camions anti-incendie et un camion à benne basculante de 20 tonnes"

Lot 1. Acquisition de deux camions anti-incendie.

Lot 2. Acquisition d'un camion à benne basculante de 20 tonnes

Les variantes ne seront pas prises en considération.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres Ouvert, tel que défini dans la Loi relative aux marchés publics, à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Département des Marchés et Approvisionnement (DMAP) ou par e-mail à musokd1@gmail.com ou nestorkabambi@gmail.com et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse numéro 1 mentionnée ci-dessous, de 09 H 30' à 15 H 30' heures locales (TU+1) de lundi à vendredi.

6. Les exigences en matière de qualification sont :

(i) Conditions d'ordre technique et expérience :

Etre une entreprise ou un groupe d'entreprises spécialisé dans la fabrication, le montage, la vente ou la distribution des véhicules, des camions, des véhicules de grand tonnage ou des engins utilitaires ;

Etre dans le secteur concerné depuis au moins 3 ans ;

Fournir au moins des (2) références statutaires avec preuves au (PV de réception) au cours de cinq (5) dernières années 2021, 2022, 2019, 2018, 2017) dans la réalisation des projets de nature et de complexité comparables ;

Soumettre la preuve que le type de camion proposé a déjà été commercialisé, soit en RD Congo, soit dans au moins deux autres pays que celui du fabricant, dont au moins un ayant des conditions de service (climatique notamment) similaires à celles prévalant en République Démocratique du Congo et que ce matériel fonctionne de manière satisfaisante depuis trois ans au moins ;

(ii) Conditions d'ordre financier :

Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel des trois dernières années (2019, 2020 et 2021), d'un montant équivalent ou supérieur au double du prix de son offre ;

Soumettre les bilans certifiés par un comptable agréé, reconnu par l'ONEC, trois (3) dernières années (2019, 2020 et 2021)

(iii) Conditions d'ordre légal :

Joindre le statut de l'entreprise/société (objet conforme aux spécifications techniques du Marché)

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offre complet en français en formulant une demande à l'adresse numéro ci-dessous, contre un paiement non remboursable de 300$. La méthode de paiement sera cash. Le document d'Appel d'offre sera adressé par courrier ordinaire.

8. Le offres devront être soumises à l'adresse numéro 2 ci-dessous, au plus tard le 15/09/2022 à 14H00' heures locales (TU+1).

Les offres remises en retard ne sont pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des présents à l'adresse numéro 1 ci-dessous mentionnée, le 15/09/2022 à 14H30' heures locales (TU +1)

Les offres doivent comprendre une garantie d'offre d'un montant équivalent à 2% du prix de l'offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessous sont :

Adresse numéro 1

Société Commerciale des Transports et des Ports,

Direction Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Local 345, 3ème étage, Building SCTP, Bld 30 juin n°177-Kinshasa

Adresse numéro 2

Société Commerciale des Transports et Ports,

Département des Marchés et approvisionnements,

Local 356, 3ème niveau, Building SCTP, BLD du 30 juin n°177-Kinshasa

Fait à Kinshasa, le 31 août 2022

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Martin LUKUSA CIBANGU PANU

Directeur Général a.i