Congo-Kinshasa: Mauvaise connexion internet et consommation incontrôlée des forfaits - L'Acaj invite Augustin Kibassa à prendre des mesures drastiques contre les opérateurs de la téléphonie mobile

COMMUNIQUE DE PRESSE N°15/ACAJ/2022 du 16 septembre 2022

L'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice, ACAJ en sigle, enregistre plusieurs plaintes relatives à la qualité médiocre de la connexion internet et de la consommation subséquente et incontrôlée des recharges forfaitaires.

Cette situation est d'autant plus inacceptable que l'accès à internet en RDC est l'une des plus onéreuses de l'Afrique, si pas du monde.

L'ACAJ demande au Ministre des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'ARPTC, autorité de régulation, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver et de défendre les intérêts des consommateurs congolais gravement mis en péril par l'insouciance des opérateurs du secteur des télécommunications plus enclins à la recherche du lucre au détriment du service à la communauté qu'ils sont supposés accomplir.

