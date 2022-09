Madagascar: Concert - The Jackson Boys font revivre le Roi de la Pop

Une légende ne meurt jamais. Durant le show d'hier au Centre culturel ESCA à Antanimena, le roi de la pop a été réincarné à travers les interprétations du groupe The Jackson Boys.

Le style vestimentaire, les chansons et les pas de danse de Michael Jackson ont été interprétés à la perfection. La scène a explosé avec les effets spéciaux et jeux de lumières durant le show. Ils ont fait voir de toutes les couleurs au public.

C'est par une entrée théâtrale que le concert a commencé vers 15 heures. Les titres qui ont fait la célébrité du Roi de la Pop ont été interprétés comme You are not alone et The way you make me feel. Des invités surprises comme la chanteuse Colombe et Gothlieb ont fait un duo sur I can't stop love in you de Michael Jackson.

" Cela fait longtemps que je connais le groupe The Jackson Boys. Comme j'ai déjà collaboré avec eux, lorsqu'ils m'ont contactée j'ai tout de suite acceptée et je suis contente de participer à ce concert. Ce groupe a un futur prometteur ", affirme Colombe, la chanteuse.

Travailler avec le groupe a été une première expérience pour Ivenco. Selon Muriel Randriamasimanana, directeur général, cet évènement est différent des autres. C'est le seul groupe qui imite le Roi de la Pop à Madagascar.