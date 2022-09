Afrique: Football - Barea - Berajo, Drogba, Tsiry et Tantely débarquent au Maroc

Premiers arrivés. La première partie de la délégation des joueurs des Barea pour participer au tournoi de préparation " Maroc, la capitale du football africain ", est arrivée, hier, en début de soirée à Casablanca. Il s'agit de Fanomezantsoa Tsilavina dit Drogba, Toky Olivier Randriantsiferana dit Tsiry, Tantely Antoine Randrianiaina et de Rajo Nirina Razafindraibe dit Berajo. La délégation conduite par Jaonarisoa, vice-président de la Fédération malgache de football est logée à l'Ibis Hotel de Casablanca en pleine centre-ville. Deux de ces joueurs à savoir Tantely, Berajo ont été appelés par Nicolas Dupuis en remplacement des joueurs indisponibles et blessés, à savoir Pascal Razakanantenaina dit Bapasy, Mamy Gervais Randrianarisoa et Sylvio Ouassiero.

Les joueurs expatriés avec le coach Dupuis et le staff technique évoluant en France sont attendus ce jour à Casablanca, les premières séances d'entraînement débuteront sitôt après leur arrivée. Le reste de la délégation en provenance de Madagascar dont deux joueurs, le gardien, Nina Rakotoasimbola et le défenseur, Jean Martin Rakotonirina dit Datsiry ont disputé la rencontre retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération Africaine de Football face au PWD de Bamenda du Cameroun. Ce dernier signe sa première sélection avec les Barea A.

22 joueurs pourront participer à cette préparation en terre marocaine dans le cadre des journées FIFA du mois de septembre. D'autres joueurs pourraient être absents en attendant la confirmation finale de la liste définitive des Barea. En plus des deux matchs officiels établis par l'organisateur contre le Congo Brazzaville et le Bénin, les 24 et 27 septembre au Stade El Bachir Mohammedia, une rencontre face à la sélection marocaine pourrait se tenir ce mercredi. Le clan malgache attend la confirmation de la Fédération royale marocaine de football.