Madagascar: Football - Mada D2 - Un dernier baroud d'honneur pour Maintirano

La dernière journée du championnat de Madagascar de football de la 2eme division a vu une énième surprise avec cette victoire de Maintirano sur le leader du site d'Antsirabe sur le score de 4 buts à 3. Une défaite sans conséquence pour Zanagasy mais ce n'était pas l'avis du MTM qui s'accrochait au Vélodrome comme si sa vie en dépendait Certes les mauvaises langues vont dire que deux des quatre buts étaient marqués sur penalty et que l'arbitre a laissé passer certaines fautes mais l'essentiel est là, Maintirano rentre à la maison avec sa seule victoire du tournoi Zanagasy est pour sa part qualifié pour la seconde phase tout comme le Real Menabe Le troisième serait probablement Fanantenana Formation du Bongolava sauf si la FMF décide de ne pas sanctionner Zoara qui a fait jouer un joueur suspendu après deux cartons. A Toliara, les Fianarois du Relais Sport sont qualifiés avec Comato qui refait ainsi surface après une longue traversée du désert.

Le troisième club pourrait être le FC Menarandra qui a battu la JSA sur le score de 6 buts à 1. A Antsiranana, on assiste à un cavalier seul de l',ASA Nosy Be mais le FC Landric peut également arracher sa qualification ai dépens des autres clubs quelque peu à la traîne comme Disciples et Tsaramandroso Formation. A Fenerive Est, deux clubs sont en tête notamment le TGBC Akademia et le surprenant Ridwane. Mais tout dépend de la dernière journée d'hier puisque le CF TFC et AS St Pierre restent à l'affût. Il reste à savoir les deux sites pour la deuxième phase. Et si Mahajanga est éliminé d'entrée en raison de l'état lamentable de la pelouse du Stade Rabemananjara les yeux se tournent vers Fianarantsoa et Toliara.