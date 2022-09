Madagascar: Football - Coupe de la CAF - Elgeco Plus se qualifie pour le deuxième tour

Le but de Feno à la 33e minute a délivré l'Elgeco Plus du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). C'est le premier club malgache à avoir obtenu une victoire au Stade Barea depuis son inauguration. L'équipe " Orange " s'est imposée face au PWD de Bamenda du Cameroun, hier, sur le score de 1 à 0. La bande à Datsiry a dominé en termes de possession de balle avec cinq tirs cadrés durant la première partie. Après plusieurs tentatives, la frappe de Feno s'est concrétisée à la 33e minute grâce à une passe décisive de Doddy. Les protégés de Raux Auguste ont pu gérer leur avantage après ce but ô combien important pour eux. Mais cette victoire était aussi grâce à Nina, qui a montré ses talents.

Le gardien de but des Barea a accompli deux parades décisives cinq minutes avant la pause et a gardé sa cage inviolée jusqu'à la fin du match. L'Elgeco Plus s'est montré très dangereux en contre-attaque. Le trio Feno-Onja-Safidy était très efficace dans les remontées des balles avec cinq tirs cadrés. L'Elgeco Plus n'était pas encore à l'abri car les visiteurs ont accéléré leur rythme de jeu au retour des vestiaires. Un moindre geste aurait été fatal. En évitant le pire, l'Elgeco Plus a verrouillé d'un cran sa défense. On sent bien que les Malgaches ont du mal à rester confiants avec ce score 1-0.

Le match s'est équilibré en raison de la fébrilité et la peur de l'égalisation sans doute. Le score sur le tableau reste inchangé et ceci a permis au club d'Analamanga de poursuivre son chemin, après le nul face au PWD de Bamenda au match retour. Son prochain adversaire est déjà dévoilé. Les hommes de Raux Auguste affronteront le Marumo Gallants FC de l'Afrique du Sud. Le match aller aura lieu entre le 7 et le 9 octobre, tandis que le match retour se jouera entre le 14 et le 16 octobre. Le CFFA pour sa part a été éliminé prématurément.

Les poulains de Titi Rasoanaivo n'ont pas pu réparer leur lourde défaite sur le score de 3-2 à Mahamasina en match aller. Ils ont définitivement plié bagage dans la course à la Ligue des champions de la CAF, après un deuxième revers (2-1) face au FC Royal Leopards lors du match retour, samedi.