Madagascar: Basket N1A - Elite 8 - COSPN et TGBC assurent

Les cadors ont été exacts au rendez-vous lors des deux premières journées des éliminatoires de l'Elite 8 du Championnat de Madagascar de basket N1A à Mahajanga. L'équipe du Cospn, tenante du titre n'a fait qu'une bouchée de l'AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro, samedi, en ouverture au Gymnase du Complexe Sportif. Guy et consorts se sont imposés sur la plus haute marche par 90 à 36. La formation de la police nationale a dominé de la tête et des épaules son adversaire du jour. Un bon début qui s'est poursuivi, hier, pour les policiers qui ont battu les Tamataviens de l'ASCUT sur le score de 76 à 68.

L'équipe championne de Madagascar mène en tête du classement sur les huit équipes participantes après ces deux belles victoires d'entrée. C'est aussi de bonne augure pour les protégés de Richardin qui préparent aussi le Road to BAL à domicile.

L'équipe du TGBC de Betsiboka enchaîne aussi les succès en remportant deux victoires sur autant de sorties. Samedi, les basketteurs de Maevatanana ont coiffé de peu les Majungais du Sebam par 74 à 72. Hier, ils ont encore corrigé les gars du MB2All en signant leur deuxième victoire sur le score de 77 à 54.

De leur côté, les gendarmes ont pris le dessus sur les joueurs du MB2All par 71 à 60. Elly et consorts n'ont pas démérité lors de ce premier match, mais COSPN et TGBC pourront leur faire une belle résistance. Les matchs se poursuivent ce jour avec une belle affiche entre TGBC et ASCUT.

Calendrier

14 h 00 : GNBC Analamanga vs AS FANALAMANGA Alaotra-Mangoro

16 h 00 : TGBC Betsiboka vs ASCUT Atsinanana

18 h 00 : MB2ALL Analamanga vs COSPN Analamanga