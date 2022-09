Madagascar: Galana - CTmotors - Ouverture du centre auto Bosch à Ankorondrano

Un autre centre auto Bosch by CTmotors vient d'ouvrir ses portes à la nouvelle station Galana Ankorondrano. La cérémonie d'inauguration officielle s'est tenue vendredi, assistée par les Directeurs Généraux des deux parties prenantes. Le garage offre aux automobilistes un excellent service d'entretien et de réparation de tous les véhicules quelle que soit la marque. Accompagné de marques de renom répondant aux exigences qualitatives, telles que la gamme Bosch, Thundermax batterie, Palma et les pneumatiques, CTmotors était à la recherche d'un partenaire partageant sa vision et ses stratégies afin d'offrir des services haut de gamme à ses clients. Galana Madagascar est l'un des leaders pétroliers. Acteur majeur dans le domaine du stockage, de la distribution et de la commercialisation de produits pétroliers, distributeur exclusif de la marque Mobil lubrifiant, il compte un réseau de plus de 70 stations sur le territoire. " Ce partenariat s'est fait naturellement. Notre vision s'aligne avec celle de Galana. Leurs objectifs de développement sont les mêmes que les nôtres. Nous proposons des produits haut de gamme et de qualité. Le pétrolier est en pleine refonte de son identité, c'est le parfait allié. Grâce à la synergie des deux entreprises, à l'engagement de tous, il a été possible de concrétiser ce partenariat. L'ouverture de Bosch Galana Ankorondrano témoigne de la réussite de cette collaboration", a annoncé Hasnein Tahora, le PDG de CTmotors.

Une équipe compétente est à la disposition des automobilistes pour tous les services adéquats pour leur voiture que ce soit au niveau de la climatisation, du parallélisme, de la géométrie, du freinage ou encore pour un besoin de réparation spécifique ou d'une préparation avant la visite technique. Ce centre auto Bosch dispose également d'une boutique où on peut trouver un large éventail de produits de la marque Bosch: batteries, filtres à carburant, bougies injecteurs, plaquettes de frein et ampoules. " Les quatre engagements du centre auto Bosch sont entre autres la sécurité des automobilistes et des passagers, l'authenticité des produits en tant que distributeur officiel de la marque Bosch, la qualité des produits suivant la norme internationale et tout cela à prix moyen ", a ajouté Patrick Razafindrakoto, directeur de développement de CTmotors.

Cette collaboration entre Galana et CTmotors est à durée indéterminée. Les clients pourront bientôt trouver dans la majorité des Tsena Galana les produits de la marque Bosch CTmotors, Thundermax, Palma mais aussi la mise à disposition en province des pièces détachées tuk tuk, pièces originales de la marque Piaggio. En effet, l'aventure a commencé en 2021. CTmotors a décidé de créer et de développer la branche After Market et a ouvert son centre auto Bosch Andraharo. Un autre centre a depuis été ouvert à Tuléar en partenariat avec Autocenter et un deuxième centre ouvrira ses portes à la fin de l'année à Mahajanga.