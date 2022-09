Cote d'Ivoire: Jacqueville - La certification Iso 52016 en cours d'élaboration pour le projet Ville Ecologique

C'est un projet d'envergure sous-régionale voire internationale. Il s'agit du Projet "Ville Ecologique et durable d' Adoukro "de Jacqueville. Pour éviter les constructions anarchiques ne respectant pas les normes de l'urbanisme, le promoteur immobilier SGIR entend certifier ce projet.

C'est dans ce cadre que son choix s'est porté sur EDGE, un cabinet reconnu par la Banque mondiale. Le maitre d'ouvrage délégué à la certification a signé, le mercredi 8 Septembre 2022, avec le promoteur une convention d'assistance à la maitrise d'ouvrage délégué à l'effet de gérer la certification à la norme " Excellence in design For greater efficiency " (EDGE) ou norme ISO 52016 de tous les bâtiments qui y seront construits dans le cadre de ce projet.

" Je suis un expert indépendant qui accompagne. Mais c'est la Banque mondiale qui va décerner la certification. Nous allons aider le promoteur à atteindre ses objectifs de Ville durable ", a expliqué Isaac Sy , président de Côte d'Ivoire Grenn Market and Bulding council.

Précisant que la certification permettra de crédibiliser et sécuriser le projet. Elle permettra également, selon Isaac Sy, à l'entreprise porteuse du projet d'accéder par exemple aux crédits carbones pour cette ville écologique. Les responsables des structures A .K. O.P et D.E.A Services ( Dieu Est Amour), respectivement représentées par Diakité Laye et Fatcha Zehi Alexandre , tous deux désignés Maitre d'ouvrage à la certification, ont également signé une convention avec le promoteur.

Et ce, pour fournir à EDGE toutes les informations et documentations nécessaires sur le projet, afin qu'ils puissent accomplir convenablement sa mission. Et d'ériger de façon légale et irrévocable tous les acquéreurs de terrains sur le site du projet, la certification à la norme EDGE par le consultant EDGE de la construction de leurs logements, bureaux ou tout autre édifice prévus dans le plan directeur. Pour sa part, le promoteur de ce projet, Oda Edouard s'est réjoui de la signature de ces différentes conventions. Pour lui, c'est une phase pilote qui servira d'exemple.