Cote d'Ivoire: Korhogo - Le 21ème chef de canton, Sa majesté Issa Coulibaly investi

Rompu à la tâche de chef de canton grâce à un long intérim dans la fonction, le chef Issa Coulibaly a été officiellement intronisé, le samedi 10 septembre, à la place Gbondala (cour de la chefferie cantonale) de Korhogo.

Le petit-fils de Gbon Coulibaly et fils d'Adama connu sous le nom d'Adama Tonon ( le grand Adama), actuel 1er vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, devient ainsi le 21ème chef de canton de Korhogo.

L'importance du cantonnât traditionnel de Korhogo s'est traduite dans la qualité des personnalités et délégations qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie. En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le ministre d'Etat Gilbert Kafana Koné, ministre en charge des Relations avec les institutions. Pour la circonstance, outre les délégations venues du district des Savanes, ce sont 48 différentes qui étaient présentes à cette cérémonie qualifiée comme une première dans le genre, de par la place qu'occupent désormais les rois et chefs traditionnels dans la vision du président de la République Alassane Ouattara.

Korhogo, cité du 14ème siècle rattachée à sa tradition

Devant toutes ces personnalités et une foule immense, le chef Issa Coulibaly a fait son entrée à la place Gbondala, précédé de la danse djégbè qui annonce l'arrivée du chef, de son cheval blanc et derrière lui, une trentaine de jeunes initiés du bois sacré, vêtus de leurs tenues particulières (le cache-sexe) munis pour les uns, d'arcs et de flèches de combat et pour les autres, de grandes dabas pour le labour.

Ville traditionnelle fondée depuis le 14è siècle par Nanguin Soro, valeureux soldat qui a fait ses armes dans le puissant royaume de Kong, Korhogo est très rattachée à sa tradition. Ainsi, l'intronisation proprement dite s'est faite depuis la veille conformément à ce que veut la tradition par les chefs des sept villages alliés qui sont les garants de la chefferie cantonale de Korhogo.

C'est au cours de cette même cérémonie, qui s'est déroulée donc le vendredi que le chef a reçu ses attributs, des objets ancestraux très secrets qui lui confèrent sa puissance de chef. Officiellement donc, devant toute l'assistance, les sept chefs n'ont fait qu'asseoir celui qu'on appelle le " Fahanfow " sur son trône de règne.

Une mission confiée au chef par les autorités étatiques

Le représentant du chef de l'Etat, le ministre Kafana Koné, parrain de la cérémonie, a salué les liens séculaires qui unissent Korhogo au Président Alassane Ouattara au point de faire de lui, le chef de la famille Gon. Ainsi, a-t-il précisé, le Président Alassane Ouattara se sent intimement concerné par ce qui se passe à Korhogo. Le ministre en charge des Relations avec les institutions a également lié l'importance de cette cérémonie au rôle particulier des chefs traditionnels pour le Président Alassane Ouattara.

A l'en croire, le président de la République a toujours su compter sur la chefferie traditionnelle dans la recherche de la cohésion entre les populations et la paix en Côte d'Ivoire. Au nouveau chef de canton de Korhogo, Kafana a dit l'espoir du Président de le voir fédérer le canton et toute la région. Il lui a également transmis le message d'Alassane Ouattara de rassembler les filles et fils de korhogo, à commencer par les cadres. Il a enfin assuré sa majesté Issa Coulibaly " du soutien du chef de l'Etat qui ne lui fera jamais défaut ".

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé a rappelé les différentes décisions prises dès l'accession du Président Ouattara au pouvoir pour aboutir à la création de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire au vu de leur importance auprès de l'administration. Il a appelé le chef à travailler pour l'unité et la consolidation de l'entente entre ses administrés.

A l'endroit des populations, il a lancé un appel à soutenir le chef dans ses fonctions. Voyant tous les cadres de Korhogo réunis au cours de cette cérémonie, notamment les ministres Coulibaly Mamadou Sangafowa, Coulibaly Amadou, Amadou Koné, le ministre gouverneur, le général Issa Coulibaly, les représentants du président du conseil régional Tiémoko Yadé, empêché, les différents élus, députés, sénateurs, maires, les conseillers économiques... le ministre Vagondo a salué la symbiose entre ces différents cadres auxquels il a lancé un message très clair : "le chef de l'Etat vous regarde ".

Au nom de la famille, Zouakagnon, le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly a adressé ses vifs remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara à travers son représentant et à l'ensemble des délégations qui ont fait le déplacement de Korhogo. Il a salué la présence du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Gboronton Sarassoro, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Nanan Amon Désiré Tanoé, le représentant du président de l'Assemblée nationale, celui du président du Sénat, les délégations des familles Houphouët-Boigny et Yacouba Sylla, les délégations alliées venues de Bondoukou, d'Abengourou, de Sakassou, des représentants des présidents d'institutions, l'honorable Diomandé Abdoul Karim, représentant l'union des cadres pour le développement du grand nord (UGN)... Il a singulièrement salué et rappelé les liens qui unissent Korhogo à certaines royautés, familles, aux alliés Gouro, Yacouba, Lobi etc. Il a enfin exprimé la fierté de Korhogo de voir ces différents liens se perpétuer à travers le temps.

Un chef au propre comme au figuré

Porte-parole des cadres, le maire de commune de Korhogo, Lazani Coulibaly, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations et félicité le chef de l'Etat pour sa vision qui confère désormais aux chefs traditionnels un statut particulier. Il a dit la fierté de Korhogo de voir le chef Issa être confirmé dans son rôle de chef de canton après avoir assuré l'intérim du chef Bafao Coulibaly décédé en 2017. "Issa Coulibaly a donné la preuve qu'il a les qualités de chef. C'est nous qui devons faciliter la tâche à notre chef pour bénéficier d'une cité paisible " a-t-il conclu. En ouverture de cette cérémonie, le président du comité d'organisation, le sénateur Coulibaly Lacina Habib a dit l'importance de cette cérémonie qui relève de la tradition et la culture sénoufo, facteur de résilience et de cohésion sociale et de paix.

Il a souligné la proximité d'Issa Coulibaly avec l'administration faisant de lui un chef à cheval entre la tradition et la modernité et donc, conscient de son rôle. Avec Issa Coulibaly, une nouvelle ère cantonale s'ouvre à Korhogo, celle d'un lien particulier entre la chefferie cantonale et la tête de l'Etat qui rappelle comme par hasard une autre époque ayant tracé les conditions d'une Côte d'Ivoire de paix et ouverte au développement : l'époque Péléforo Gbon Coulibaly et Houphouët-Boigny.