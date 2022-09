Cote d'Ivoire: La force de l'Houphouëtisme

C'est indéniablement l'événement qui aura marqué l'actualité politique récente. Après avoir claqué, bruyamment, la porte du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) en 2020 et s'être associé à une tentative de déstabilisation du pays sur fond d'insurrection populaire, Albert Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI, y a fait, officiellement, son retour. Avec humilité et respect.

Ce choix, qui est tout sauf un fait politique banal, a été entériné par le président du RHDP au cours d'une cérémonie. Pour l'occasion, il avait à ses côtés de hauts cadres et responsables du parti au pouvoir, notamment la Grande Chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, le ministre d'Etat Gilbert Kafana Koné, président du Directoire du RHDP, le ministre Cissé Ibrahima Bacongo, secrétaire exécutif, pour ne citer qu'eux. De son côté, Mabri n'était évidemment pas seul, accompagné d'un groupe de cadres, proches et collaborateurs.

De cette rencontre, l'on retient une idée forte : le retour en famille de Mabri, le concerné ayant été plus explicite arguant qu'il est revenu " prendre toute sa place " au RHDP. A l'analyse, la grande leçon qui se dégage de cet événement politique, c'est indubitablement celle de la sagesse. La sagesse du Président Ouattara, qui prouve encore une fois par cet acte qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour la rancœur encore moins la haine. " La justice de l'intelligence est la sagesse ", enseignait Platon. Justement, par son acte, le Président Ouattara donne tout son sens à cette leçon de vie. Mieux, en vrai houphouëtiste, il attache une importance capitale au pardon et à la tolérance. Et surtout au rassemblement, au vivre ensemble, des valeurs cardiales de l'houphouëtisme.

En accueillant donc à bras ouverts Mabri Toikeusse, et avant lui d'autres cadres du pays, qui l'ont insulté, trainé dans la boue et sali, Alassane Ouattara montre, à nouveau, que pour la cohésion au sein de la famille houphouëtiste, aucun sacrifice n'est de trop. Et, bien plus, que son leitmotiv, c'est l'union de tous les enfants d'Houphouët-Boigny, épris des idéaux du père de la Côte d'Ivoire moderne. Ainsi, Alassane Ouattara achève de convaincre qu'il est un apôtre indiscutable du dialogue et de la tolérance, qui étaient si chers à Houphouët-Boigny, qui employait cette allégorie, en 1988, de " l'oiseau qui ne se fâche jamais contre l'arbre ".

De même Alassane Ouattara fait également preuve d'une grandeur d'esprit qui distingue les grands hommes ; ceux qui savent dominer leurs ressentiments pour privilégier l'intérêt commun ou général. Toute chose qui caractérise les grands hommes dont les choix sont plus guidés par la raison que par l'émotion... Car, bien évidemment, la stabilité de la Côte d'Ivoire passe par la constitution d'un bloc politique suffisamment solide, populaire et composé de compétences de divers horizons.

On peut le dire, Albert Toikeusse Mabri fait, pour sa part, montre de sagesse et de bon sens en retournant à la maison, lui l'houphpouëtiste convaincu depuis sa vie estudiantine. Et c'est tout sauf un signe de faiblesse, contrairement à ce que peuvent penser ses détracteurs. Mabri a donc fini par comprendre que, plus qu'ailleurs, son bonheur et son avenir politiques ne peuvent se trouver ailleurs qu'au RHDP. Une formation politique dont il est l'un des membres fondateurs. Quel est le bilan de sa partition au sein de l'opposition ? Incompris, souvent par ses propres bases et méprisé par les " alliés " de circonstance ", Mabri, est depuis deux ans isolé et inaudible sur la scène politique.

Le président du Conseil régional du Tonkpi a pu donc légitimement se tromper et il n'y a aucune honte à revenir sur ses pas, comme il l'a fait. Surtout, s'il réalise lui-même qu'il a été mystifié. Comme le disent les latins, " errare humanum est ", entendez l'erreur est humaine. Pour autant, la balle est désormais dans son camp. Il lui appartient, avec modestie, de prendre toute sa place dans le train du RHDP qui a poursuivi, sans lui, sa marche vers la consolidation des acquis. D'ailleurs, en son absence, le parti a beaucoup progressé et il n'est plus celui que Mabri avait quitté, il y a deux ans. Faut-il le rappeler, depuis sept mois, le RHDP fait sa mue, avec une restructuration qui avance bien et dont la récente étape est l'élection des Secrétaires départementaux. Il s'est doté d'un nouveau Directoire; d'un nouveau secrétariat exécutif. Bref, c'est un parti en pleine mutation que retrouve Mabri Toikeusse.

L'autre étape pour lui, c'est la place que le ministre d'Etat et les militants de l'UDPCI voudront occuper. Rien n'est gagner d'avance, en effet. Au RHDP, désormais, les places coûtent excessivement cher. Ils doivent se mettre, totalement, à la disposition de la direction du parti, se retrousser les manches et s'engager au plan local et au plan national, sans aucune exigence, dans ce processus de restructuration en cours. C'est à ce prix que les militants de l'ex-UDPCI retrouveront leur légitimité au sein du RHDP.