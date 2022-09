Maroc: Consulat mobile au profit de la communauté marocaine du Gers

Paris — Le Consulat général du Maroc à Toulouse a organisé, samedi, un consulat mobile à la ville d'Auch, au profit de la communauté marocaine installée dans cette ville, ainsi que dans l'ensemble du département du Gers. Les prestations consulaires de proximité ont concerné tous les services du consulat : Immatriculation, passeport, cartes d'identité nationale, état civil, légalisation, ainsi que la remise de documents officiels, indique-t-on auprès du consulat.

Ce déplacement consulaire, le sixième depuis le début de l'année, a également été mis à profit pour organiser une rencontre avec des membres de la communauté marocaine résidant au Gers, ainsi qu'une séance de formation à la prise de rendez-vous en ligne auprès du consulat, précise le consulat dans un communiqué, lequel avait organisé une action similaire à Aurillac, le 10 septembre 2022, couvrant tout le département du Cantal.

L'accélération de la fréquence d'organisation des prestations de proximité, à savoir les consulats mobiles et les journées Portes Ouvertes, entre dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales, visant la promotion de la situation de la communauté marocaine résidant à l'étranger, et en application des directives du ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, souligne la même source.

Les consulats mobiles, organisés précédemment, ont concerné les chefs-lieux des départements de l'Aude, avec la ville de Carcassonne en mars, des Hautes Pyrénées avec la ville de Tarbes en avril, de Tarn et Garonne avec la ville de Montauban en mai, et des Pyrénées Atlantiques avec la ville de Pau en juin dernier, rappelle-t-on.

Plus de 3.400 prestations consulaires ont été délivrées lors de ces déplacements, dont certaines à domicile pour les personnes âgées et à mobilité réduite.

Des rencontres et réunions ont également été organisées entre la Consule générale du Royaume à Toulouse, Nadya Talmi, et les maires et responsables locaux, les représentants du tissu associatif marocain, les jeunes talents de la communauté, ainsi que les compétences marocaines dans divers secteurs d'activité.

La tenue de ces événements et la grande affluence qu'ils ont connue ont été rendues possibles grâce, notamment, à la mobilisation des associations marocaines actives dans les départements couverts et qui ont accompagné et assisté le Consulat général de Toulouse, tout au long du processus, conclut-on.