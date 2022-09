Somalie - L'armée tue 45 extrémistes présumés d'Al Shabab

Mogadiscio — L'armée somalienne a tué dimanche , au moins 45 extrémistes présumés d'Al Shabab lors d'une nouvelle opération militaire dans le centre du pays, ont annoncé les forces armées, qui ont intensifié le mois dernier leurs combats contre le groupe terroriste.

"Les cadavres (des membres d'Al Shabab) sont éparpillés sur le lieu de bataille. L'opération continue. Nous poursuivons notre ennemi", a déclaré le chef des forces armées somaliennes, le général Odowaa Yusuf Rageh dans un communiqué publié ce lundi par les médias locaux.

L'opération militaire est en cours à Yasooman, une zone contrôlée par le groupe extrémiste dans le district de Bula-burde et dans la région de Hiran (centre).

Les soldats somaliens comptent sur la collaboration de la population locale, qui a rejoint l'opération.

Au cours des dernières semaines, l'armée somalienne a réussi à tuer plus de 200 combattants d'Al Shabab lors de diverses attaques dans le centre du pays, l'un des bastions du groupe, a déclaré Rageh.

Les militaires ont récupéré aux terroristes plus de vingt localités dans les États de Galmudug (centre), Hirshabelle (sud) et Southwest (sud).

Le Président Somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré le 23 août une "guerre totale" pour "éliminer" Al Shabab, quelques jours après que les terroristes aient pris le contrôle d'un hôtel bien connu de Mogadiscio pendant 30 heures et tué 21 personnes.

L'Al Shabab, un groupe affilié depuis 2012 à Al-Qaïda, mène régulièrement des attaques terroristes dans la capitale de la Somalie, Mogadiscio, et dans d'autres parties du pays, dans le but de renverser le gouvernement central et d'établir un État islamique.

Le groupe contrôle des parties de la Somalie, en particulier les zones rurales du centre et du sud, et mène des attaques contre plusieurs pays voisins, dont le Kenya et l'Éthiopie.

La Somalie est en état de guerre et de chaos depuis 1991, année où le président Mohamed Siad Barre a été renversé par un coup d'État, qui a laissé le pays sans gouvernement efficace et aux mains des milices et des seigneurs de la Guerre islamique.