Ile Maurice: Stagnation du chiffre d'affaires - Point de saturation pour le marché de Mauritius Telecom

Le groupe a réalisé des bénéfices Rs 594 millions en 2021. Pour la direction, les résultats auraient été meilleurs sans le Covid-19 et la fin du roaming. Ce bilan est positif selon Sherry Singh, négatif pour Sudhir Sesungkur. L'ex-ministre des Services financiers et expertcomptable rappelle que Mauritius Telecom (MT) avait réalisé des profits de Rs 2 milliards en 2012 et seulement Rs 594 millions en 2021. Pour lui, la compagnie doit maintenant emprunter pour financer ses folles dépenses et rien que le service de la dette a coûté Rs 500 millions en 2021.

MT a trop investi sans que les retours sur ces investissements ne soient au rendez-vous, sa performance ayant stagné. "Les revenus étaient de Rs 8 milliards en 2012 alors qu'en 2021 ils n'étaient que de Rs 10.8 milliards." Cela, alors que les coûts opérationnels ont augmenté de 66 % sur cette période et les revenus que d'environ 35 %. Il reconnaît que la fin du roaming est cause aussi de cette baisse de chiffre d'affaires.

Dans une vidéo diffusée en juin, le Chief Financial Officer (CFO) de MT, le Français Arnaud Perrin-André, soutient que la performance aurait pu être meilleure s'il n'y avait pas... le Covid et la fin du roaming, notamment. L'ex-chairman Nayen Koomar Ballah, qui vient d'être forcé à la démission, tenait lui aussi presque le même discours dans le rapport annuel. De même que l'ex-Chief Executive Officer (CEO), Sherry Singh.

"No further comments"

Nous avons contacté Arnaud Perrin-André pour lui poser quelques questions sur les raisons qu'il a avancées. Il nous a référés à son département de communication, qui, après nous avoir demandé de lui adresser les questions, nous a déclarés : "We shall address all questions in our AGM. No further comments from us." Nayen Koomar Ballah est resté injoignable.

Seul Sherry Singh a bien voulu nous répondre. Voici nos questions relatives à leurs arguments avancés et les réponses de l'ex-CEO.

Quel est le montant "perdu" par MT avec la disparition du roaming notamment utilisé par les touristes ? "Environ Rs 150 millions en 2021 et Rs 400 millions depuis 2014. Le roaming était très profitable mais avec l'émergence des OTT (WhatsApp, par exemple), ce revenu a baissé drastiquement depuis 2014 et a disparu complètement en 2021, la presque absence d'arrivées touristiques en 2020 aidant."

Et la perte avec la dépréciation de la roupie ? "Environ Rs 110 millions en 2021."

Pourquoi les dépenses liées au personnel ont-elles augmenté en 2021 ? "C'est surtout en raison de la révision salariale effectuée chaque quatre et cinq ans."

Quels sont les retours attendus sur le long terme des Voluntary Retirement Schemes ayant coûté Rs 375 millions à MT ? "Rs 1,5 milliard."

Quelle est la valeur du manque à gagner résultant de la pénurie de stock à vendre durant le Covid ? "Rs 200 millions."

À combien estimez-vous les pertes suite à la baisse de la consommation durant le Covid ? Nous n'avons pas eu de réponse à ce propos. Sherry Singh nous explique que cette baisse provient essentiellement des annulations et suspensions d'abonnements de wifi dans les hôtels en l'absence de touristes.

Comment expliquez-vous la provision de Rs 197 503 000 comme "Impairment Loss" ? "C'est l'obsolescence que subissent normalement toutes les entreprises technologiques."

Concernant la stagnation du chiffre d'affaires, Sherry Singh est d'avis que le marché a atteint son point de saturation. Tout en nous rappelant que MT a aussi un objectif social.