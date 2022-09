Madagascar: Michael Jackson - Hommage en danse et en chansons au CC Esca hier

Les Jackson Boys ont donné une représentation au CC Esca Antanimena hier pour rendre hommage à Michael Jackson, le roi de la Pop, leur véritable idole. C'était durant le show Legendnever dies. Ce groupe créé il y a 10 ans a bien évolué. Initialement créé pour imiter les pas de danses, les gestes fétiches et les chorégraphies du roi de la Pop, les six danseurs composant le groupe ont non seulement repris les pas de danse des tubes les plus célèbres de la légende de la musique Pop hier, mais chose nouvelle pour le groupe, ils se sont mis également à la chanson cette fois-ci.

Ainsi, toute la salle a vibré sur " Jam ", " They don't care about us ", " Wanna be startin' something" ou " Human Nature " entre autres, avec eux.

Comme tous les shows qu'ils ont déjà organisés auparavant, ils ont travaillé d'arrache-pied pour être à la hauteur du King, réputé pour son côté perfectionniste et ainsi reprendre le plus fidèlement possible tous ses pas de danse, ne lésinant pas sur les moyens pour reprendre fidèlement l'habillement et la coiffure de la légende, sans oublier les effets spéciaux qui ont sublimé le spectacle.