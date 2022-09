Madagascar: Entreprenariat - 183 PME bénéficiaires de l'appui du programme SME BLP

Le SME Business Linkage Program (SME BLP), est un projet qui participe à l'atteinte d'un des objectifs de la BAD sur le continent africain depuis sa création en 1964. À savoir la promotion de la croissance économique et le progrès social. La représentation résidente de la BAD à Madagascar a présenté vendredi dernier les résultats à mi-parcours de ce programme destiné à soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME), à développer des économies d'échelle et à créer de meilleures opportunités d'emplois pour les femmes et les jeunes, dans les secteurs-clés pour le développement de Madagascar.

Trois composantes

Et les résultats sont plutôt encourageants avec 183 PME mises en œuvre ayant bénéficié d'appuis sous différentes formes. En effet, SME BLP est un programme qui comprend trois composantes concernant pratiquement tous les aspects du développement des PME. Elles visent l'accès au marché et au financement avec un objectif d'intervention auprès de 300 PME issues de tous secteurs dont 40% sont dirigées par des femmes et des jeunes, pour deux vagues de sollicitation de manifestation d'intérêt. Prévu se terminer en décembre 2023, le SME BLP a sélectionné, dans sa première année de mise en œuvre, 183 PME formelles sur 607 candidatures issues de toutes les régions, dont 141 ont pu participer de manière active aux différentes activités du programme. Pour la composante " accès aux compétences ", les entreprises ont pu bénéficier d'un programme de renforcement de capacités. Le SME BLP a également réalisé des formations sur la culture entrepreneuriale, diagnostics, visites d'entreprises, élaboration de plan d'affaires, formations sur les compétences managériales, coaching et mentorat ainsi que d'une mise en relation commerciale.

Mada Business Linkage

La composante " accès au marché ", qui concerne la mise en place d'une plateforme numérique de mise en relation d'affaires des MPME avec de grandes entreprises, est actuellement en cours de développement. Cette plateforme qui prendra la dénomination de Mada Business Linkage, permettra, entre autres, aux grandes entreprises nécessitant des

biens et services d'y publier leurs besoins à l'attention des MPME avec un système

d'enregistrement/inscription. La plateforme sera opérationnelle début 2023 et sera dans un premier temps dédiée aux entreprises bénéficiaires du programme, mais sera par la suite (à

partir de mai 2023) ouverte à toute entreprise formelle. Pour la composante " accès au financement ", un système de garantie de crédit (SGC) est mis en place auprès de deux banques locales partenaires pour favoriser l'accès au financement des PME afin de pouvoir répondre convenablement aux contrats avec de grandes entreprises. Il pourra s'agir de financement de trésorerie ou d'investissement. Les conventions de partenariats sont actuellement en cours de finalisation.

Diversifiés

Concernant la première vague des PME sélectionnées, elles sont très diversifiées. En effet 50% sont dirigées par des femmes, 42% sont dirigées par des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans, 57% ont un effectif entre 5 à 10 employés, 53% existent depuis moins de 5 ans et 32% ont une ancienneté entre 6 et 15 ans, 45% sont dans le secteur de l'agrobusiness et 16% dans le secteur des services, 58% proviennent de la région d'Analamanga, 8% du Vakinankaratra, 5% d'Atsinanana, et 4% de Boeny.

En tout, les PME sont issues de 15 régions de Madagascar. L'appel à candidatures pour la deuxième vague de 150 PME est déjà ouvert et la sélection sera finalisée à la mi-octobre 2022. Cet appel à candidatures s'adresse principalement à l'attention des PME ayant une forte potentialité de lien commercial avec les grandes entreprises. Les PME sont ainsi invitées à envoyer leurs candidatures et les CCI et groupements professionnels encouragés à relayer l'information auprès de leurs membres.