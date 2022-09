Madagascar: SAVA - Concertation régionale sur la décentralisation

Alors que la région Vakinankaratra a terminé, vendredi dernier, son atelier de concertation pour l'élaboration du Plan National de la Décentralisation Emergente (PNDE) avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD, la région SAVA a lancé, dans la matinée du 15 septembre sa concertation régionale.

Durant deux jours, les représentants des acteurs de développement de la collectivité territoriale décentralisée de SAVA et les représentants des services techniques déconcentrés de la région accompagnés par des représentants du comité technique interministériel (CTI) pour l'élaboration du Plan National de la Décentralisation Emergente, le secrétariat technique du CTI et des cadres et techniciens du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation vont passer en revue les acquis juridiques et institutionnels de la décentralisation et de la politique sectorielle, les questions liées à la territorialisation des politiques publiques, les enjeux et défis de la responsabilisation et de l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées, la participation citoyenne dans le choix de politique locale et contrôle citoyen, les points à considérer en matière de transferts de pouvoir, de compétences et de délivrance de services publics locaux, puis le sujet du financement de la décentralisation.

Six axes stratégiques. Cette consultation régionale dans la région SAVA à été organisée les 15 et 16 septembre 2022 à Sambava avec l'appui du programme du PNUD : " RINDRA - Renforcer la Gouvernance à Madagascar ", financé par le peuple américain par le biais de l'USAID. Ces consultations pour l'élaboration du PNDE sont menées au niveau des 23 régions de Madagascar avec le leadership du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, et du comité technique interministériel (CTI) pour l'élaboration du Plan National de la Décentralisation Emergente et le soutien des partenaires techniques et financiers (USAID, PNUD, GIZ, Banque mondiale). Elles ont pour objectifs de sensibiliser sur les réformes de la décentralisation engagées à travers les six axes stratégiques de la Lettre de Politique de la Décentralisation émergente (LPDE) et de recueillir des recommandations des acteurs régionaux pour l'amélioration des actions pré-identifiées pour mettre en œuvre le processus de décentralisation à Madagascar.