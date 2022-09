Madagascar: Foire des ressources halieutiques - Pris d'assaut par les consommateurs lors de la 2e édition

Tous les acteurs œuvrant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, provenant des 23 régions de l'île, y ont été représentés sur une centaine de stands d'exposition. Le nombre de participants et la quantité des produits halieutiques ont augmenté lors de cette 2e édition. Cette année, la foire des ressources halieutiques a été prise d'assaut par les consommateurs. À titre d'illustration, les poulpes pesant entre 5 et 7kg l'unité et les crabes atteignant un poids moyen de 3,5kg exposés sur le stand d'une association de pêcheurs " Mitafa RTM " opérant dans le corridor marin des Sept Baies, appuyée par Conservation International, ont été vendus en demi-journée lors de l'ouverture de cette 2e édition de la foire des ressources halieutiques. " Nous avons pu liquider environ 150kg de produits halieutiques frais à cette occasion. En outre, nous avons obtenu des commandes mensuelles de la part d'un opérateur à Antananarivo ", a témoigné Mme Tompofeno dite Maman Jean, la trésorière de cette association.

Produits transformés. Les poissons surtout les espèces vivantes notamment les " Tilapia " présentés par les pisciculteurs provenant des quatre coins de l'île, soit dans des aquariums ou dans des petits bassins piscicoles, ont été également liquidés en un temps record durant cette manifestation économique. Il faut savoir que les différentes techniques piscicoles comme la pisciculture en étang ou en cage ainsi que la rizipisciculture, y ont été vulgarisées. Les produits marins transformés pour ne citer que les poissons tels que les capitaines séchés et les poulpes séchés ainsi que les anguilles séchées ont également afflué.

Ce n'est pas tout ! Les crevettes, les calmars et les poulpes congelés ainsi que les langoustes provenant surtout de Fort-Dauphin font aussi partie des produits halieutiques très prisés par les visiteurs. Les groupements de pêcheurs provenant des différentes régions, n'ont pas caché leur satisfaction. " Nous avons même trouvé des partenaires désirant effectuer des commandes périodiques de nos produits. Nous avons en même temps lancé la vente des crevettes séchées ", a confié Edwine, une mareyage et transformatrice de produits marins de Sainte-Luce à Fort-Dauphin.

Débouché. Par ailleurs, cette 2e édition de la foire des ressources halieutiques a été une occasion de faire découvrir à la population ne vivant pas dans les zones côtières les différents produits halieutiques faisant la réputation de la Grande île à l'échelle internationale.

À titre d'illustration, l'élevage de concombres de mer et l'algoculture ainsi que la production de caviar ont beaucoup attiré les visiteurs. Ce sont tous des produits halieutiques qualifiés de luxe qui sont très recherchés sur le marché international. Parlant justement de débouché, le ministre de la Pêche et de l'Economie Bleue, Paubert Mahatante, a toujours incité tous les acteurs à développer la pisciculture à Madagascar étant donné que les poissons sont des sources de protéines permettant de lutter contre l'insécurité alimentaire. " La Tanzanie et le Kenya en importent notamment en Chine, une opportunité pour Madagascar se situe plutôt à proximité ", a-t-il conclu.