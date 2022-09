Congo-Kinshasa: Exposition de caricatures, RDC - La génération montante appelée à assumer le destin du caricaturiste

Après les ateliers des caricatures dédier aux jeunes dessinateurs, Il s'est ouvert ce, 1er septembre 2022, au musée national l'exposition de caricatures sous le thème, " 30 ans après, la démocratie ou la dictature éclairée ? ". Une activité organisée par l'Association des Dessinateurs de Presse (ADEP) soutenu par la fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) pour son organisation. Cette exposition qui occasionne une mise en contact entre les caricaturistes professionnels, semi-professionnels et amateurs prendra trois jours, soit du 1er au 3 septembre.

La science était au rendez-vous à cette ouverture ou quatre panélistes ont animés ce moment. Selon un sous-thème précis remis à chacun d'eux, ces quatre conférenciers ont parvenus à retenir l'assistance sur l'importance de la caricature.

Etant le premier à commencer, l'un des piliers de la caricature congolaise, Mr Tembo Cash, a lors de son intervention parlé sur l'importance du projet. Suivis par l'honorable M'Fumu Toto, lui a exposé sur, 30 ans après, le pays n'a pas connu la démocratie. A l'en croire, cela serait du à la position amnésique du peuple. M'Fumu Toto lui a était suivis par le professeur, Kabongo, qui lui a parlé sur la caricature comme expression du language. Le quatrième et dernier intervenant, c'est le professeur Yoka qui a présenté sur, vers la disparition du caricaturisme.

Comme toute séance conférencière, ce panel a vu sa chute par un jeu des questions réponses suivis par le baptême de l'annuaire des caricaturistes par le représentant président de la fondation, FES en RDC, Mr Manuel Wollschläger.

Se confiant à la presse, le numéro un du FES en RDC, Mr Manuel Wollschläger, est revenu sur la raison de leur participation à la promotion de l'ADEP. " La fondation a d'un coté soutenu l'association ADEP dans l'organisation de la formation proprement dis, au jardin Botanique au mois de juillet. Là pendant presque deux semaines, les jeunes talents avaient été formés par les caricaturistes avérés dans la profession. Ensuite, nous avons aussi facilité l'exposition proprement dit au musée national et en troisième lieu, nous avons aussi soutenu la protection du catalogue accompagnant l'exposition pour donner quelque chose aux mains aux jeunes talents pour continuer leur carrière dans le domaine ", a-t-il fait savoir, et de continuer, " Nous sommes très toucher par la variété, par la finesse des travails qui ont été produit pendant les ateliers, et nous espérons que ça va encourager les jeunes talents de s'engager dans le futur ", a-t-il soutenu. En outres, il a fait appel à la génération montante des caricaturistes d'assumer leur rôle pour donner vie aux dialogues politiques et informer. " Nous espérons que les participants vont être encouragé de continuer leur destin entant que caricaturistes et qui vont contribuer de cette manière à donner vie à un dialogue politique, informer mais aussi, approfondir véritablement ", a-t-il souligné.

D'autres parts, une des têtes influentes de la caricature congolaise, le caricaturiste du journal la Prospérité, Rodrigue Muladika, est revenu sur l'importance de cette activité qui a débuté par des ateliers en juillet. " J'ai été dans la joie de participer dans les ateliers de caricatures ou nous avons pris le temps d'apprendre la caricature aux jeunes dessinateur, de leur former pour que le métier de caricaturiste demeure au Congo... ", A-t-il signifié, et d'ajouter, " si vous essayez de sillonner dans des différentes maisons de presse, vous verrez qu'il y'a peu des caricaturistes. Donc, avec l'idée que le métier persiste, c'est pour cela qu'on a eu à former ces jeunes gens... ", Fait-il remarqué. Il chute par remercier l'éditeur du journal la Prospérité, qui dit-il que c'est par sa voie que son métier s'est perfectionné.